Яку сумку обрати під свій стиль життя: поради стилістки Крівіцької для різних ситуацій

Якщо потрібно взяти із собою "все життя"

Коли протягом дня потрібно носити багато речей, найкращим рішенням стане місткий шопер. У ньому можна розмістити косметичку, гаманець, документи, зарядку, пляшку води, блокнот та інші необхідні дрібниці. А якщо доводиться брати ноутбук або планшет, варто заздалегідь перевірити, чи підходить сумка за розміром і чи має достатньо міцну конструкцію.

Особливу увагу зверніть на ручки. Широкі та достатньо довгі дозволять комфортно носити сумку на плечі, навіть якщо вона наповнена. Це важливо для тих, хто проводить багато часу в дорозі або постійно переміщується між роботою, зустрічами та повсякденними справами.

Шопер також може бути стильним елементом образу. Модель із м'якою формою, цікавою фактурою або в глибокому відтінку легко поєднати з пальтом, жакетом, джинсами чи трикотажем.

Якщо збираєтеся на довгу прогулянку

Для прогулянок, походів містом, зустрічей із друзями або невеликих подорожей краще підійде компактна сумка на довгому ремінці.

Кросбоді дозволяє носити аксесуар через плече, залишаючи руки вільними. Це особливо зручно, коли потрібно тримати телефон, пити каву, користуватися навушниками або просто не відчувати зайвого навантаження.

При цьому сумка не повинна бути надто маленькою. Важливо, щоб у ній помістилися телефон, ключі, картки, документи та інші речі, без яких ви не виходите з дому.

Для повсякденних образів підійдуть моделі лаконічної форми, а якщо хочеться більш виразного аксесуара, можна обрати варіант із цікавою фактурою або незвичайною застібкою.

Якщо образу не вистачає акценту

Іноді для того, щоб знайомий комплект виглядав зовсім по-новому, не потрібно змінювати одяг. Достатньо правильно підібраної сумки.

Виразна фактура, незвичайна поверхня або глибокий насичений колір можуть зробити аксесуар головною деталлю образу. Особливо цікаво це працює з монохромними комплектами.

Наприклад, сумка бордового, шоколадного, темно-зеленого або винного відтінку може додати глибини звичайному чорному одягу. А фактурна модель зробить навіть стриманий total black більш цікавим і багатогранним.

При цьому акцент не обов'язково має бути яскравим. Іноді достатньо незвичайної текстури або форми, щоб сумка привертала увагу й виглядала самодостатньо.

Якщо хочеться додати образу елегантності

Для більш зібраного та елегантного образу варто звернути увагу на сумки чіткої форми. Вони створюють відчуття структурованості й добре поєднуються з класичними брюками, жакетами, пальтами, сорочками та лаконічними сукнями.

Найкраще працюватимуть моделі з мінімумом фурнітури, стриманими деталями та продуманими пропорціями. Така сумка не перетягує увагу на себе, а гармонійно доповнює образ.

Це вдалий варіант для роботи, ділових зустрічей, повсякденних виходів або ситуацій, коли хочеться виглядати більш зібрано без зайвих стилістичних зусиль.

Якщо потрібна сумка на вечір

Вечірній аксесуар може працювати майже як прикраса. Для цього не обов'язково обирати надто декоративну модель - достатньо виразної форми, красивої застібки або цікавої фурнітури.

Компактна сумка допоможе залишити при собі лише найнеобхідніше й не перевантажить образ. Особливо ефектно виглядають моделі з металевими деталями, ланцюжками, незвичайними замками або в глибоких насичених відтінках.

Бордовий, шоколадний, темно-синій чи винний колір можуть стати цікавою альтернативою звичному чорному. А якщо одяг уже має багато деталей або декору, краще обрати лаконічну сумку, яка доповнить образ, а не конкуруватиме з ним.

Сумка має відповідати не лише образу, а й вашому життю

Вдалий вибір аксесуара починається не з трендів, а з розуміння власних потреб. Для одних важлива місткість, для інших - свобода рухів, а для когось сумка стає способом додати характеру навіть найпростішому комплекту.



Тому замість однієї універсальної моделі варто мати кілька різних варіантів, які відповідають конкретним ситуаціям. І тоді сумка працюватиме не лише як практична річ, а й як повноцінна частина вашого стилю.