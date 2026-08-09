Яку зачіску зробити під кепку: стилістка назвала найзручніші варіанти на спеку

Головне правило

Перед тим як збирати волосся, стилістка радить спочатку одягнути кепку. Це допоможе зрозуміти, де саме закінчується її край і в якому місці краще розташувати хвіст, пучок або косу.

Такий простий прийом допоможе уникнути дискомфорту, коли зачіска впирається в кепку, змушує її сповзати або тиснути на голову.

Які зачіски підійдуть для довгого волосся

Якщо у вас довге волосся, варіантів достатньо навіть для дуже спекотної погоди.

Коси

Коси залишаються одним із найпрактичніших рішень. Волосся не прилипає до шиї, не заважає та акуратно виглядає навіть після кількох годин на сонці.

Стилістка радить звернути увагу на такі варіанти:

дві коси

низьку косу

високу косу

косу з хустинкою для більш акцентного образу.

Такі зачіски добре поєднуються як зі спортивним стилем, так і з легкими літніми сукнями.

Пучки, коли хочеться акуратності

Пучок - ще один універсальний варіант під кепку. Головне - розташувати його так, щоб він не заважав головному убору.

Для довгого волосся стилістка рекомендує:

низький пучок

два низькі пучки

високий пучок, протягнутий крізь отвір на кепці

пучок із крабиком.

Такі зачіски допомагають швидко зібрати волосся та пережити навіть найспекотніший день.

Хвости, коли потрібно зібратися за хвилину

Якщо часу обмаль, найкращим рішенням стане хвіст.

Серед найвдаліших варіантів:

низький хвіст

високий хвіст

скручений хвіст

подвійний хвіст

хвіст із тонкими косичками.

Вони не потребують багато часу, але виглядають значно цікавіше за звичайне зібране волосся.

Які зачіски підійдуть для короткого волосся

Власницям короткого волосся теж не варто відмовлятися від кепки. Для стрижки каре стилістка пропонує кілька простих рішень:

два низькі пучки

низькі коси

низький хвостик

невеликий пучок.

Такі зачіски не створюють зайвого об'єму під кепкою та допомагають зробити образ більш охайним.

Чому це працює

У сильну спеку волосся швидше втрачає об'єм, а відкриті пасма можуть прилипати до шиї та обличчя. Правильно підібрана зачіска під кепку не лише робить образ стильнішим, а й допомагає почуватися комфортніше протягом дня.

Головна порада від стилістки - не збирати волосся навмання. Спочатку приміряйте кепку, визначте місце, де вона закінчується, і лише після цього формуйте зачіску. Саме такий підхід допоможе зробити її зручною, стійкою та акуратною навіть у найспекотнішу погоду.