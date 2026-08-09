Какую прическу сделать под кепку: стилист назвала самые удобные варианты на жару

Главное правило

Перед тем как собирать волосы, стилист советует сначала надеть кепку. Это поможет понять, где именно кончается ее край и в каком месте лучше расположить хвост, пучок или косу.

Такой простой прием поможет избежать дискомфорта, когда прическа упирается в кепку, заставляет ее сползать или давить на голову.

Какие прически подойдут для длинных волос

Если у вас длинные волосы, вариантов достаточно даже для очень жаркой погоды.

Косы

Косы остаются одним из самых практичных решений. Волосы не прилипают к шее, не мешают и аккуратно выглядят даже после нескольких часов на солнце.

Стилист советует обратить внимание на следующие варианты:

две косы

низкую косу

высокую косу

косу с платком для более акцентного образа.

Такие прически хорошо сочетаются как со спортивным стилем, так и с легкими летними платьями.

Пучки, когда хочется аккуратности

Пучок - еще один универсальный вариант под кепку. Главное - расположить его так, чтобы он не мешал головному убору.

Для длинных волос стилист рекомендует:

низкий пучок

два низких пучка

высокий пучок, протянутый сквозь отверстие на кепке

пучок с крабиком.

Такие прически помогают быстро собрать волосы и пережить даже самый жаркий день.

Хвосты, когда нужно собраться через минуту

Если времени мало, лучшим решением станет хвост.

Среди самых удачных вариантов:

низкий хвост

высокий хвост

скрученный хвост

двойной хвост

хвост с тонкими косичками.

Они не требуют много времени, но выглядят значительно интереснее обычных собранных волос.

Какие прически подойдут для коротких волос

Обладательницам коротких волос тоже не стоит отказываться от кепки. Для стрижки каре стилист предлагает несколько простых решений:

два низких пучка

низкие косы

низкий хвостик

небольшой пучок.

Такие прически не создают лишнего объема под кепкой и помогают сделать образ более чистоплотным.

Почему это работает

В сильную жару волосы быстрее теряют объем, а открытые пряди могут прилипать к шее и лицу. Правильно подобранная прическа под кепку не только делает образ более стильным, но и помогает чувствовать себя комфортнее в течение дня.

Главный совет от стилиста - не собирать волосы наугад. Сначала примерьте кепку, определите место, где она кончается, и только после этого формируйте прическу. Именно такой подход поможет сделать ее удобной, устойчивой и аккуратной даже в жаркую погоду.