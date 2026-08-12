Не лише сукня: Андре Тан назвав 4 секрети дорогого образу на весілля

Об'ємні квіти - головний акцент образу

Перший тренд, на який радить звернути увагу Андре Тан, - великі квіткові елементи.

Це можуть бути об'ємні аплікації на сукні, великі квіти на плечах, ліфі чи спідниці. Такий декор одразу робить образ більш святковим і жіночним, а також додає йому ефекту дорогого дизайнерського вбрання.

При цьому не обов'язково обирати сукню, повністю прикрашену квітами. Достатньо одного виразного акценту, який стане головною деталлю образу.

Пастель або яскравий колір: що обрати

Другий тренд - колір. Для весільного образу дизайнер рекомендує звернути увагу на ніжні пастельні відтінки.

Серед актуальних варіантів: пудровий, рожевий, фісташковий, блакитний та абрикосовий. Вони створюють легкий і романтичний образ, який доречно виглядатиме на літньому святкуванні.

А от якщо хочеться справжнього вау-ефекту, можна обрати більш насичений відтінок. Цього сезону в тренді глибокий синій, зелений і жовтий.

Драпірування допоможе підкреслити фігуру

Третій тренд - драпірування. Андре Тан називає його справжньою магією для фігури, адже правильно розташовані складки тканини можуть красиво підкреслити силует.

Водночас драпірування допомагає приховати деталі, які не хочеться акцентувати, та створює враження складного, продуманого крою. Саме тому сукня з таким елементом може виглядати значно дорожче.

Дизайнер радить звертати увагу на сукні з асиметричними складками, м'якими зборами на талії або драпірованим ліфом.

Образ має відповідати формату весілля

Четверте правило - не забувати про місце та формат святкування. Адже навіть наймодніша сукня може виглядати недоречно, якщо вона не відповідає атмосфері заходу.

Для весілля на природі краще обирати легкі тканини та зручне взуття. Це дозволить комфортно провести весь день і не думати про кожен крок.

Для вечірнього або класичного святкування підійдуть структуровані силуети та елегантні аксесуари. У такому випадку можна дозволити собі більш виразну сукню, витончені прикраси та святкове взуття.

Як зрозуміти, що образ вийшов вдалим

На думку Андре Тана, найкращий комплімент для гості після весілля - коли її запитують: "Де ти купила цю сукню?"

Тож під час вибору образу варто орієнтуватися не лише на тренди. Важливо, щоб вбрання пасувало саме вам, підкреслювало фігуру та відповідало формату свята.

А який із цих трендів ви б хотіли приміряти цього літа?