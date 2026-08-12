Не только платье: Андре Тан назвал 4 секрета дорогого образа на свадьбу

Объемные цветы - главный акцент образа

Первый тренд, на который советует обратить внимание Андре Тан, - большие цветочные элементы.

Это могут быть объемные аппликации на платьях, большие цветы на плечах, лифе или юбке. Такой декор сразу делает образ более праздничным и женственным, а также придает ему эффект дорогого дизайнерского наряда.

При этом не обязательно выбирать платье, полностью украшенное цветами. Достаточно одного выразительного акцента, который станет главной деталью образа.

Пастель или яркий цвет: что выбрать

Второй тренд - цвет. Для свадебного образа дизайнер рекомендует обратить внимание на нежные пастельные оттенки.

Среди актуальных вариантов пудровый, розовый, фисташковый, голубой и абрикосовый. Они создают легкий и романтичный образ, который уместно выглядит на летнем праздновании.

А вот если хочется настоящего вау-эффекта, можно выбрать более насыщенный оттенок. В этом сезоне в тренде глубокий синий, зеленый и желтый.

Драпировка поможет подчеркнуть фигуру

Третий тренд - драпировка. Андре Тан называет ее настоящей магией для фигуры, ведь правильно расположенные складки могут красиво подчеркнуть силуэт.

В то же время драпировка помогает скрыть детали, которые не хочется акцентировать, и создает впечатление сложного, продуманного кроя. Именно поэтому платье с таким элементом может выглядеть гораздо дороже.

Дизайнер советует обращать внимание на платья с ассиметричными складками, мягкими сборками на талии или драпированным лифом.

Образ должен соответствовать формату свадьбы

Четвертое правило - не забывать о месте и формате празднования. Ведь даже самое модное платье может выглядеть некстати, если оно не соответствует атмосфере мероприятия.

Для свадьбы на природе лучше выбирать легкие ткани и удобную обувь. Это позволит комфортно провести весь день и не думать о каждом шаге.

Для вечернего или классического празднования подойдут структурированные силуэты и элегантные аксессуары. В таком случае можно позволить себе более выразительное платье, изящные украшения и праздничную обувь.

Как понять, что образ получился удачным

По мнению Андре Тана, самый лучший комплимент для гости после свадьбы - когда ее спрашивают: "Где ты купила это платье?"

Поэтому при выборе образа следует ориентироваться не только на тренды. Важно, чтобы наряд подходил именно вам, подчеркивал фигуру и соответствовал формату праздника.

А какой из этих трендов вы хотели бы примерить этим летом?