Люк, Лея, Енакін і Рей: хто кому родич у "Зоряних війнах"
"Я твій батько" - мабуть, найвідоміше зізнання в історії кіно. Але воно лише відкрило двері до родинних таємниць "Зоряних війн". За ним виявилися приховані діти, таємне походження спадкоємців, онук Дарта Вейдера, який перейшов на темний бік, і дівчина, в чиїх жилах тече кров головного ворога джедаїв.
Розбираємось разом зі Styler у родинних зв'язках персонажів, щоб більше не плутати Скайвокерів, Органів і Палпатінів.
Найбільший секрет саги: Дарт Вейдер - це батько Люка і Леї
Усе починається з Енакіна Скайвокера. Колись він був талановитим джедаєм, якого вважали обраним, але згодом перейшов на темний бік Сили та став Дартом Вейдером. Саме він перетворився на одного з найнебезпечніших ворогів повстанців.
Проте за образом лиходія ховалася історія звичайної родини. Енакін був одружений із Падме Амідалою - колишньою королевою Набу, яка згодом стала сенаторкою. Їхній шлюб тримали в таємниці, адже джедаям заборонялося одружуватися.
У подружжя народилися близнюки - Люк і Лея. Однак після падіння Енакіна дітей розділили, щоб уберегти від батька та Імперії.
Люка віддали на виховання Оуену та Беру Ларсам на Татуїн. Лея ж потрапила до родини сенатора Бейла Органи та його дружини Бреї на Альдераані. Вони всиновили дівчинку, тому вона отримала прізвище Органа і виросла принцесою.
Найцікавіше, що сам Вейдер тривалий час не знав про існування своїх дітей. А Люк і Лея навіть не підозрювали, що є братом і сестрою.
Чому Люк і Лея цілувалися, якщо вони близнюки?
Цей момент особливо дивує тих, хто переглядає оригінальну трилогію вже знаючи всю історію.
У перших фільмах між Люком і Леєю були романтичні натяки. Ба більше, в одній зі сцен "Імперія завдає удару у відповідь" Лея цілує Люка. На той момент глядачі ще не знали, що вони рідні брат і сестра.
Правду про їхнє походження розкрили пізніше. У фільмі "Повернення джедая" Лея сама розповідає Люку, що відчуває їхній родинний зв'язок. Варто зазначити, що фільми знімались не за хронологічним порядком.
Це також пояснює, чому обоє мають здібності до Сили: вони успадкували їх від батька, одного з наймогутніших чутливих до Сили персонажів галактики.
Кайло Рен - онук Дарта Вейдера, який хотів повторити його шлях
Якщо Люк і Лея - діти Енакіна, то хто продовжив родинну історію?
У Леї та Гана Соло народився син Бен. Ган був контрабандистом, який став одним із найважливіших союзників повстанців, а згодом одружився з Леєю.
Їхній син отримав ім'я Бен Соло на честь Бена Кенобі - джедая, який допоміг Люку розпочати шлях до Сили. Проте згодом хлопець став учнем Верховного лідера Сноука, перейшов на темний бік і взяв собі ім'я Кайло Рен.
Так він став онуком Дарта Вейдера. І це не просто формальний родинний зв'язок: Бен буквально захоплювався дідом, вважав його прикладом могутності й прагнув продовжити його справу.
Люк, до речі, був дядьком Бена і певний час навчав племінника як джедая. Саме конфлікт між ними став однією з причин падіння Бена на темний бік.
Рей - родичка головного ворога Скайвокерів
З походженням Рей сценаристи вирішили заплутати глядачів ще сильніше.
Спочатку дівчину представляли як сироту з планети Джакку, яка виживала самостійно й не знала нічого про свою родину. У другому фільмі нової трилогії Кайло Рен запевняв її, що її батьки були звичайними людьми, які покинули доньку.
Але у фільмі "Скайвокер. Сходження" з'ясувалося, що це не вся правда.
Рей виявилася онукою імператора Палпатіна - того самого Дарта Сідіуса, який організував падіння Республіки, знищення ордену джедаїв і перетворення Енакіна на Дарта Вейдера.
Її батько був сином Палпатіна, але відмовився від імператорської спадщини та намагався захистити власну родину. Саме тому Рей приховували від імператора.
Виходить доволі парадоксальна ситуація: Люк і Лея - діти людини, яка стала правою рукою Палпатіна, а Рей - його рідна онука. Проте саме вона зрештою знищує імператора.
Чи могли Рей і Кайло Рен бути родичами?
Їхній зв'язок справді особливий, але кровної спорідненості між ними немає.
Кайло Рен - онук Енакіна Скайвокера, а Рей - онука Палпатіна. Вони походять із двох різних родин, які протягом усієї саги перебувають по різні боки конфлікту.
Їх об'єднує діада у Силі - надзвичайно рідкісний зв'язок між двома чутливими до Сили людьми. Завдяки йому вони можуть бачити одне одного, спілкуватися та навіть передавати предмети на відстані.
У фіналі Бен Соло рятує Рей, віддаючи їй свою життєву енергію. Так Кайло Рен остаточно відмовляється від темної сторони та повертається до світла.
Чому Рей назвала себе Скайвокер, якщо вона Палпатін?
Це одна з найважливіших символічних сцен фіналу всієї саги.
Після перемоги над імператором Рей вирушає на Татуїн - планету, де виріс Люк. Там вона відвідує оселю родини Ларсів і бачить два сонця, які нагадують їй про початок історії Скайвокерів.
Коли місцева жителька запитує її прізвище, Рей відповідає: Скайвокер.
Вона не змінює свого біологічного походження, а свідомо відмовляється від спадщини Палпатіна. Натомість обирає родину, яка дала їй підтримку, навчила боротися і допомогла знайти власний шлях.
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