Середина 19 століття: звідки прийшла традиція дарувати подарунки

Хоча українці вшановували святого Миколая ще з часів Русі, традиція дарувати дітям подарунки з'явилася значно пізніше. Ймовірно, цей звичай прийшов на західноукраїнські землі із Західної Європи приблизно в середині 19 століття. Спочатку він поширився серед містян, а згодом - серед сільського населення.

За даними Енциклопедії Сучасної України , витоки традиції варто шукати в середньовічній Німеччині. Там дітям дарували горіхи, сухофрукти, солодкі хлібці, шкільне приладдя та зрідка іграшки.

Згодом звичай перейняли інші європейські країни, звідки він, ймовірно, потрапив і до України.

1900-1910-ті роки: медяники, яблука та горіхи

На початку 20 століття подарунки здебільшого були їстівними. Солодощі не були настільки доступними, як зараз, тому навіть кілька цукерок могли стати справжньою святковою розкішшю.

Залежно від регіону та достатку родини дітям дарували:

медові пряники та печиво,

волоські й лісові горіхи,

яблука та сухофрукти,

бублики,

цукерки,

невеликі іграшки,

шкільне приладдя.

Особливим гостинцем були медяники у формі святого Миколая. У галицьких містах такими пряниками, прикрашеними різнокольоровою глазур'ю, оздоблювали вітрини кондитерських.

До речі, не всюди подарунки залишали під подушкою. На Закарпатті існував звичай начищати черевики та виставляти їх на підвіконня, щоб уранці знайти всередині гостинці.

1920-1930-ті роки: книжки, лижі та ковзани

Сто років тому дитячі бажання вже не обмежувалися солодощами. У міжвоєнній Галичині влаштовували миколаївські вечори, театральні вистави, святкові зустрічі та благодійні заходи.

Подарунки відрізнялися залежно від регіону України:

на Поліссі, Полтавщині та Слобожанщині - медові пряники,

на Київщині - бублики,

на Черкащині - хустки,

на Поділлі - круглі пиріжки з пісною начинкою,

на Бойківщині - фігурне печиво, посипане цукровою пудрою.

Таке печиво називали "миколайчиками". Його випікали спеціально до свята, а в окремих місцевостях прикрашали цукровою пудрою.

Популярними подарунками також були українські книжки. У Львові з 1919 до 1939 року виходив ілюстрований журнал " Світ дитини ", а при ньому діяла серія дитячої літератури.

Перша сторінка ілюстрованого часопису для дітей "Світ дитини" від 1 квітня 1927 року (Фото: архів ЛННБ України ім. В. Стефаника)

Під подушкою можна було знайти навіть казки братів Грімм у перекладі видавця Михайла Таранька, який використовував галицьку говірку.

До речі, на територіях України, які раніше перебували у складі Російської імперії, традиція дарування на Миколая поширилася пізніше. У містах подарунками частіше обмінювалися на Різдво.

1940-1980-ті роки: подарунки від Миколая доводилося приховувати

У радянський період влада намагалася витіснити релігійні свята з повсякденного життя українців. Образ святого Миколая замінювали Дідом Морозом і Снігуронькою, а вручення подарунків переносили на Новий рік.

Замість подушки офіційним місцем для святкових гостинців стала новорічна ялинка.

Проте, як зазначає Енциклопедія Сучасної України, звичай дарування на Миколая добре зберігся серед сільського населення та на заході країни.

У деяких населених пунктах Бойківщини залишалися навіть своєрідні "професійні Миколаї", які відвідували дітей із подарунками.

Наприклад, у селі Нижня Стинава на Львівщині цю роль виконувала жінка. Вона одягала бойківський кожух і шапку, схожу на головний убір святого, та обходила сусідські оселі.

1990-ті роки: Миколай повернувся і розвозив подарунки на бричці

Після відновлення незалежності України свято Миколая поступово повернулося до публічного життя. До організації дитячих святкувань долучалися громадські організації, навчальні заклади та органи місцевого самоврядування.

Особливо цікаву традицію зафіксував Олександр Коломийчук у селі Розточки на Івано-Франківщині.

У 1997 році там започаткували святкові обходи села. Для цього місцева влада закуповувала подарунки та наймала бричку, запряжену конем.

Її застеляли килимами, після чого Миколай разом із помічниками розвозив подарунки дітям та людям з інвалідністю. Наступного дня в місцевому храмі влаштовували частування солодощами.

2000-ні роки: шоколадні яйця, конструктори та електронні іграшки

На початку 21 століття дитячі подарунки дедалі більше залежали від моди на іграшки та популярних мультфільмів. До традиційних мандаринів, шоколадних цукерок і вафель додалися Kinder Surprise, колекційні фігурки та готові святкові набори солодощів.

Серед іграшок, характерних для того десятиліття, - ляльки Barbie та Bratz, машинки на радіокеруванні, тамагочі, портативні електронні ігри, конструктори та пазли.

А особливо щедрим подарунком могли стати перший мобільний телефон, MP3-плеєр або комп'ютерна гра. Саме в цей період електроніка почала ставати частиною дитячих святкових побажань.

2010-2020-ті роки: від медяників до гаджетів

Сьогодні під дитячими подушками можна знайти шоколадні набори, конструктори, настільні ігри, колекційні іграшки, навушники та інші сучасні гаджети.

Змінилася навіть дата святкування: після церковної календарної реформи 2023 року День святого Миколая за новим календарем припадає на 6 грудня.

Водночас традиційні миколайчики не зникли. Медові пряники, фігурне печиво та інші солодощі, якими тішили українських дітей понад століття тому, залишаються частиною свята.

І хоча сьогодні дитина може мріяти про смартфон, а сто років тому раділа бублику чи медянику, сам звичай таємно дарувати дітлахам подарунки пережив зміну держав, політичних режимів і поколінь