Мультфільми на Геловін для дітей: пригоди з привидами, відьмами та монстрами

Монстри на канікулах

Граф Дракула володіє готелем, у якому можуть відпочивати найвідоміші монстри світу. Тут мешкають Франкенштейн, мумія, перевертні та інші казкові істоти. Дракула намагається створити для них безпечне місце подалі від людей, особливо оберігаючи свою доньку Мейвіс.

Однак усе змінюється, коли до готелю випадково потрапляє звичайний хлопець Джонатан. Він швидко знаходить спільну мову з монстрами та закохується в Мейвіс. Тепер Дракулі доведеться впоратися не лише з несподіваним гостем, а й із власними страхами.

Коко

Мігель походить із родини, у якій музика перебуває під суворою забороною. Проте хлопчик мріє стати музикантом і захоплюється творчістю відомого співака Ернесто де ла Круса. Напередодні мексиканського Дня мертвих він випадково потрапляє до Країни мертвих, де зустрічає незвичайних персонажів і намагається знайти шлях додому.

Під час подорожі Мігель знайомиться з Гектором, який допомагає йому розкрити давню сімейну таємницю. На хлопчика чекає відкриття, яке змінить його ставлення до рідних. Мультфільм вирізняється яскравим зображенням потойбічного світу та зворушливою історією про пам'ять, родину й любов.

Кошмар перед Різдвом

Джек Скеллінгтон - головний герой Міста Геловіну, де мешкають відьми, скелети, монстри та інші химерні створіння. Щороку він організовує святкування Геловіну, але з часом звичні розваги перестають його захоплювати. Одного разу Джек випадково потрапляє до Міста Різдва й відкриває для себе зовсім інший світ.

Захоплений новим святом, він вирішує організувати власне Різдво та залучає до цього мешканців Міста Геловіну. Однак монстри по-своєму розуміють святкові традиції, тому задум Джека перетворюється на справжню пригоду. Це незвичайна історія з музикою, готичною естетикою та великою кількістю геловінських персонажів.

Кораліна у світі кошмарів

Після переїзду до нового будинку Кораліна почувається самотньою: батьки постійно зайняті, а навколо майже немає цікавих розваг. Одного дня дівчинка знаходить маленькі дверцята, за якими ховається альтернативний світ. Там на неї чекають інші батьки, які приділяють їй багато уваги, та значно цікавіше життя.

Спочатку Кораліна в захваті від нового місця, але поступово помічає дивні речі. З'ясовується, що за привабливою картинкою приховується небезпечна таємниця, а дівчинці доведеться проявити сміливість, щоб урятувати себе та близьких. Мультфільм вирізняється незвичайною ляльковою анімацією та по-справжньому загадковою атмосферою.

Франкенвіні

Віктор Франкенштейн - хлопчик, який захоплюється наукою та обожнює свого собаку Спаркі. Коли улюбленець гине внаслідок нещасного випадку, Віктор не може змиритися з втратою. Він згадує шкільний науковий експеримент і вирішує спробувати повернути собаку до життя.

Йому вдається здійснити задумане, але незвичайне повернення Спаркі швидко привертає увагу оточення. Інші діти також починають експериментувати з наукою, і це призводить до непередбачуваних наслідків. Чорно-біла анімація, дивакуваті персонажі та відсилання до класичних фільмів жахів роблять мультфільм особливо доречним для Геловіну.

Паранорман

Норман - незвичайний хлопчик, який може бачити привидів і розмовляти з померлими. Через свої здібності він часто почувається самотнім, адже однолітки не розуміють його, а дорослі не сприймають розповіді серйозно. Проте одного дня стає зрозуміло, що саме Норман може врятувати рідне містечко від давнього прокляття.

Хлопчикові доведеться зіткнутися із зомбі, розібратися в історії місцевої відьми та знайти спосіб зупинити небезпечні події. Попри моторошних персонажів, мультфільм порушує важливі теми: булінг, прийняття інакшості та співчуття до інших.

Будинок-монстр

Напередодні Геловіну хлопчик Ді Джей помічає, що будинок через дорогу поводиться дуже дивно. Його власник, літній чоловік на ім'я Небберкрякер, не любить дітей і забороняє наближатися до своєї оселі. Проте після кількох незрозумілих випадків Ді Джей разом із друзями починає підозрювати, що будинок живий.

Діти вирішують самостійно розібратися в загадці та з'ясовують, що всередині приховується дещо значно страшніше, ніж вони могли уявити. На них чекає небезпечна пригода, під час якої доведеться проявити кмітливість і сміливість. Це один із найатмосферніших мультфільмів для Геловіну з таємницями, несподіваними поворотами та містичним настроєм.

Книга життя

Маноло виріс у родині, де поколіннями шанують традиції тореадорів, але сам хлопець мріє займатися музикою. Його почуття до подруги дитинства Марії та очікування рідних змушують його зробити непростий вибір. Напередодні Дня мертвих доля героя несподівано змінюється, і він опиняється в незвичайному світі.

Там Маноло зустрічає дивовижних істот і проходить випробування, від яких залежить не лише його майбутнє, а й доля близьких. Мультфільм захоплює яскравою анімацією, мексиканськими мотивами та незвичайним зображенням потойбічного світу. Це добра пригодницька історія про кохання, родинні традиції та право обирати власний шлях.