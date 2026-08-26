Одна пара, але 8 образів: стилістка показала, як по-новому носити білі брюки

Білі брюки на всі випадки

Найпростіший спосіб зробити білі брюки цікавішими - не боятися експериментувати з верхом, аксесуарами та взуттям. Навіть одна широка модель може стати частиною зовсім різних образів - від розслабленого пляжного до стриманого міського.

Для пляжу спеціалістка пропонує поєднати широкі легкі білі брюки з коротким топом і великим шовковим шарфом, зав'язаним просто поверх штанів. Доповнити такий комплект можна великою солом'яною шляпою та місткою плетеною сумкою.

Вийде легкий образ для прогулянки біля моря або відпочинку на курорті.

Для прогулянки містом підійде більш кольоровий варіант. Білі широкі брюки можна доповнити тонким ремінцем, однотонною салатовою майкою та великою зеленою тканинною сумкою. Завершать комплект окуляри та шльопанці на низькому ходу.

Ще один варіант - зробити ставку на контраст. До білих широких штанів можна додати білу майку з вирізом біля ключиць, темний тонкий ремінець і велику сумку такого ж кольору. Темне взуття та сонцезахисні окуляри допоможуть зібрати образ і зробити його виразнішим.

Цікаве поєднання кольорів

Якщо хочеться додати кольору, але не перевантажити образ, стилістка пропонує рожевий жакет. Білі широкі брюки можна носити з коротким білим топом, великим жакетом із виразною лінією плечей та винною сумкою. Завершать образ білі ремінь і замшеві шльопанці на низькому ходу.

Цікаво виглядатиме і поєднання білого з жовтим та зеленим. До широких брюк підійдуть нюдові мокасини, білий ремінець і жовта або гірчична майка з високою горловиною. Зелену в'язану сумку можна використати як кольоровий акцент, а широкий золотистий браслет - як прикрасу.

Для більш елегантного настрою варто спробувати білий total look із темними деталями. Широкі білі брюки можна поєднати з білим тканинним жилетом із великими темними ґудзиками та білими гостроносими човниками. Велика сумка з фактурою під крокодилячу або зміїну шкіру додасть образу характеру. Темні окуляри та стриманий золотий годинник завершать комплект.

А от для вечірньої прогулянки підійдуть білі брюки з чорним верхом.

Напівпрозорий чорний топ із драпіруванням на грудях і короткими рукавами можна доповнити чорними в'єтнамками на невеликому каблуку та маленькою чорною сумочкою-клатчем на плече.

Останній варіант - класичний чорно-білий образ, який легко адаптувати для міста. Білі брюки стилістка пропонує поєднати з білою майкою та легкою білою сорочкою, заправленою у штани. Чорні човники на низькому ходу, тонкий ремінець, велика чорна сумка й темні окуляри створять чіткі контрасти. Із прикрас достатньо золотого годинника та одного помітного кільця.

Головна перевага білих брюк саме в тому, що вони не вимагають складних стилізацій. Змінюючи лише взуття, сумку, верх або кілька аксесуарів, можна отримати зовсім різний результат - і саме тому така річ легко стає основою літнього гардероба.