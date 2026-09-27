Осіння головоломка на уважність: знайдіть 7 відмінностей серед книжок, рослин і меблів (фото)

Як розгадувати головоломку

Перед вами два малюнки кабінету. Порівняйте їх і визначте, які 7 деталей змінилися. Враховуйте не лише колір чи форму, адже відмінність може бути в кількості предметів, їхньому положенні або написах.

Обмеження часу немає. Можете розглядати зображення у власному темпі або ввімкнути секундомір і потім запропонувати близьким побити ваш результат.

Кожну знайдену відмінність рахуйте як одну зміну об’єкта. Наприклад, якщо на одному предметі змінилося кілька написів, це один пункт відповіді.

Спочатку спробуйте впоратися самостійно, а правильні відповіді чекатимуть на вас нижче.

Головоломка на пошук відмінностей (колаж: Styler)

Що допоможе знайти останні відмінності

Якщо знайшли кілька змін і далі пошук не просувається, спробуйте рухатися послідовно: від верхнього лівого кута до нижнього правого. Порівнюйте невеликі ділянки, а не всю картинку одразу.

Для кожного предмета перевіряйте три речі: чи він на місці, чи має той самий вигляд і чи збігаються його деталі. Такий спосіб допомагає не повертатися постійно до вже знайдених змін.

Можна також записувати відповіді короткими словами. Так ви не зарахуєте одну відмінність двічі й точно знатимете, скільки ще залишилося.

Відповіді

Книжки на столі (їхня кількість змінилася),

Яблуко (на лівому малюнку воно червоне, на правому - зелене),

Глобус (ліворуч видно переважно Африку та Європу, праворуч - Північну й Південну Америку),

Букет у глечику (на лівому зображенні зелені гілочки з червоними ягодами, на правому - світлі сухоцвіти),

Розклад на дошці (змінилися цифри),

Листя за вікном (на лівому малюнку дерево має густе помаранчеве листя, на правому його гілки майже голі),

Одяг на стільці (ліворуч на спинці висить світлий в’язаний светр, праворуч - темний піджак із ґудзиками та кишенями).

Якщо якась деталь залишилася непоміченою, поверніться до неї на зображенні. Порівняйте, що саме ви пропустили: колір, кількість, напис чи положення предмета. Це дасть конкретну підказку, на що звертати увагу в наступній головоломці.