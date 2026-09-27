rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Тренди Осіння головоломка на уважність: знайдіть 7 відмінностей серед книжок, рослин і меблів (фото)
Тренди 27 вересня 2026, 19:35

Осіння головоломка на уважність: знайдіть 7 відмінностей серед книжок, рослин і меблів (фото)

Цей тест на уважність точно сподобається любителям головоломок
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Головоломка на пошук відмінностей (фото: Styler)
Поділитися:

Одні зміни на цих малюнках можна помітити за кілька секунд, інші потребують уважнішого порівняння. У головоломці з осіннім кабінетом потрібно знайти 7 відмінностей і не зупинитися, коли найпомітніші вже впали в око.

Styler пропонує перевірити свою уважність і знайти всі змінені деталі.

Як розгадувати головоломку

Перед вами два малюнки кабінету. Порівняйте їх і визначте, які 7 деталей змінилися. Враховуйте не лише колір чи форму, адже відмінність може бути в кількості предметів, їхньому положенні або написах.

Обмеження часу немає. Можете розглядати зображення у власному темпі або ввімкнути секундомір і потім запропонувати близьким побити ваш результат.

Кожну знайдену відмінність рахуйте як одну зміну об’єкта. Наприклад, якщо на одному предметі змінилося кілька написів, це один пункт відповіді.

Спочатку спробуйте впоратися самостійно, а правильні відповіді чекатимуть на вас нижче.

Головоломка на пошук відмінностей (колаж: Styler)

Що допоможе знайти останні відмінності

Якщо знайшли кілька змін і далі пошук не просувається, спробуйте рухатися послідовно: від верхнього лівого кута до нижнього правого. Порівнюйте невеликі ділянки, а не всю картинку одразу.

Для кожного предмета перевіряйте три речі: чи він на місці, чи має той самий вигляд і чи збігаються його деталі. Такий спосіб допомагає не повертатися постійно до вже знайдених змін.

Можна також записувати відповіді короткими словами. Так ви не зарахуєте одну відмінність двічі й точно знатимете, скільки ще залишилося.

Відповіді

  • Книжки на столі (їхня кількість змінилася),
  • Яблуко (на лівому малюнку воно червоне, на правому - зелене),
  • Глобус (ліворуч видно переважно Африку та Європу, праворуч - Північну й Південну Америку),
  • Букет у глечику (на лівому зображенні зелені гілочки з червоними ягодами, на правому - світлі сухоцвіти),
  • Розклад на дошці (змінилися цифри),
  • Листя за вікном (на лівому малюнку дерево має густе помаранчеве листя, на правому його гілки майже голі),
  • Одяг на стільці (ліворуч на спинці висить світлий в’язаний светр, праворуч - темний піджак із ґудзиками та кишенями).

Якщо якась деталь залишилася непоміченою, поверніться до неї на зображенні. Порівняйте, що саме ви пропустили: колір, кількість, напис чи положення предмета. Це дасть конкретну підказку, на що звертати увагу в наступній головоломці.

Раніше Styler пропонував перевірити уважність у головоломці, де потрібно було відшукати на зображенні п’ять відмінностей. Такий формат добре підійде всім, хто любить задачки на логіку й спостережливість.

Цікаві факти
Читайте також Акушер-гінеколог та землевпорядник: які незвичні дипломи мають Вакарчук, Пивоваров і Поплавський 27 вересня 2026, 18:27 Щоб не мерзнути взимку: що перевірити у квартирі до початку опалювального сезону 27 вересня 2026, 17:13 Night in the Woods, Life is Strange та Lake: затишні комп'ютерні ігри для осінніх вечорів 27 вересня 2026, 16:31 Що приготувати на вечерю в неділю: заливний пиріг із фаршем і моцарелою 27 вересня 2026, 15:51
Більше цікавого
Корисне Переведення годинників в Україні: чому для цього обрали неділю та коли повертати стрілки у 2026 році 27 вересня 2026, 14:34
Тренди Зірки "Спіймати Кайдаша" та "Тихої Нави" знялися у "Швидкарях": актори й сюжет нового серіалу 27 вересня 2026, 13:21
Гороскопи Які знаки Зодіаку найменш пунктуальні за гороскопом: Риби, Близнюки та Стрільці 27 вересня 2026, 12:01
Корисне Як завершити стосунки після брехні партнера: поради лайф-коуча Віталія Курсіка 27 вересня 2026, 10:44
Гороскопи Українські прикмети про неділю: чи можна прати та спати допізна 27 вересня 27 вересня 2026, 09:35