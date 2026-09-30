Не планували, але "душу відвели": як пасажири УЗ збирали гриби під час евакуації (відео)

Пасажири УЗ збирали гриби просто під час евакуації - як це було

Історією про збір грибів спочатку поділився один із користувачів Threads. У коментарях українці також почали розповідати про власні осінні знахідки, які робили під час евакуацій.

Згодом в Укрзалізниці розповіли подробиці цієї історії та назвали ім'я залізничника, який організував незвичайне заняття для пасажирів.

Як пасажири потяга під час евакуації пішли по гриби

Старший стюард зізнався, що давно хотів позбирати гриби, але точно не планував робити це під час евакуації.

"Я дуже хотів позбирати гриби, але не планував, що це буде під час евакуації", - зізнався залізничник.

Щоб трохи підняти настрій втомленим пасажирам, він пообіцяв каву та хот-дог тому, хто першим знайде їстівний гриб. Ідея спрацювала: пасажири захопилися пошуками, а напружена ситуація змінилася азартом.

"Настрій й азарт пішли вгору, очі - вниз, шукати гриби. Скільки набрали - не рахували, але душу відвели", - згадують у команді.

Пасажирів потім було складно зібрати назад у вагони

До пошуків долучилися не лише окремі пасажири. За словами стюардів Світлани Даниленко та Вікторії Жиленко, люди настільки захопилися, що після завершення небезпеки їх довелося збирати назад до потяга.

"Захопилися так, що, коли небезпека минула, ми не могли потім всіх зібрати купи до вагонів", - згадують стюарди.

В Укрзалізниці зазначили, що така ініціатива допомогла розрядити атмосферу серед пасажирів, які були втомленими та перебували у стресовій ситуації.

За активність та залученість керівництво УЗ також відзначило бригаду заохоченням.

У коментарях під дописом інші пасажири також показали результати тихого полювання. Юзери зазначали, що щастило не всім.

Допис коментаторки (скріншот з Threads)

“Чоловік з вагона назбирав багато білих грибів… Заздрили всім вагоном”, - написала коментаторка.