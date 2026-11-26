MGM: чому символом кіностудії став лев

Історія одного з найвідоміших левів у світі почалася ще до заснування Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Емблему створили у 1910-х роках для кінокомпанії Goldwyn Pictures, яка у 1924 році стала частиною MGM.

Ідею запропонував рекламний фахівець Говард Дітц. Як зазначає Колумбійський університет , чоловік свого часу навчався в цьому закладі, символом якого був лев. Особливо його надихнуло зображення лева, що сміється, у студентському гумористичному журналі The Jester.

Чому перший лев MGM не ричав

Першого лева, який з'явився на заставці MGM, звали Слетс (Slats). Він народився в Дублінському зоопарку і, на відміну від своїх наступників, лише повертав голову та дивився навколо.

Причина проста - тоді ще тривала епоха німого кіно. Знамените ревіння глядачі вперше почули у 1928 році. Його записали для заставки з левом на ім'я Джекі (Jackie), яка супроводжувала перехід кіностудії до звукового кінематографа.

Протягом наступних десятиліть у заставках знімалися різні леви. Найвідомішим із них став Лео (Leo), який дебютував у 1957 році. Саме його образ знайомий кільком поколінням кіноманів.

Що означає напис над головою лева

Якщо придивитися до золотистої рамки навколо тварини, можна помітити латинський напис "Ars Gratia Artis". У перекладі він означає "Мистецтво заради мистецтва".

Сама рамка стилізована під кіноплівку, а девіз підкреслює творчу цінність кінематографа.

Цікаво, що лев у сучасній заставці вже не справжній. У 2021 році MGM представила повністю цифрову версію свого талісмана, створену за допомогою комп'ютерної графіки. За це кіностудія навіть отримала відзнаку від зоозахисної організації PETA .

Paramount: чи існує гора із заставки насправді

Засніжена вершина, оточена зірками - один із найстаріших символів американського кінематографа. Авторство емблеми належить Вільяму Водкінсону, засновнику кінопрокатної компанії Paramount.

За поширеною історією, перший ескіз майбутнього логотипа він намалював під час ділової зустрічі, відтворивши з пам'яті гірський пейзаж, знайомий йому з дитинства.

Як зазначає сама Paramount , джерелом натхнення стала засніжена вершина гірського хребта Васатч в американському штаті Юта. Найімовірнішим прототипом вважають гору Бен-Ломонд, висота якої становить близько 2960 метрів.

Водночас сучасна гора Paramount - художній образ, а не точна копія реальної вершини. За понад століття її обриси, освітлення та навколишній пейзаж неодноразово змінювалися.

Що означають зірки навколо гори Paramount

Зірки на заставці з'явилися не просто для краси. За легендою, яку наводить сама кінокомпанія, вони символізували перших кінозірок, з якими Водкінсон уклав контракти.

У різні періоди кількість зірок на логотипі змінювалася. Зокрема, у класичних версіях їх було 24, а в добре знайомій глядачам заставці - 22.

Сама гора асоціюється з величчю та першістю, що перегукується з назвою Paramount, яку з англійської можна перекласти як "найважливіший" або "першорядний".

Як змінювалася знаменита гора

Спочатку емблема була статичним чорно-білим зображенням. З розвитком кінематографа вона отримала колір, об'єм, рухомі хмари та анімовані зірки.

У грудні 2011 року Paramount представила оновлену заставку, присвячену столітньому ювілею компанії. Її створила команда Devastudios, а музичний супровід написав композитор Майкл Джаккіно.

Заставка дебютувала перед фільмом "Місія неможлива: Протокол Фантом".

Disney: який замок зображений на заставці

Попри те, що історія Disney почалася у 1923 році, знаменита заставка із замком з'явилася лише у 1985 році. До цього компанія десятиліттями використовувала інші варіанти оформлення початку своїх фільмів.

Перша версія знайомої заставки була доволі простою - білий силует казкового палацу на блакитному тлі, назва Walt Disney Pictures та світла дуга над вежами.

Музичним супроводом стала мелодія When You Wish Upon a Star з мультфільму "Піноккіо" 1940 року.

І замок, і музика створювали відчуття, що глядач ось-ось потрапить у світ, де можливі дива.

Чи справді замок Disney розташований у Німеччині

Зі знаменитою заставкою часто пов'язують німецький замок Нойшванштайн, зведений за наказом баварського короля Людвіга II.

І цей зв'язок справді існує. Як підтверджує Disney Parks , Нойшванштайн став одним із джерел натхнення для створення замку Сплячої красуні в каліфорнійському Діснейленді.

Однак замок безпосередньо на кінозаставці не є копією конкретної споруди.

Майк Габріель, режисер і художник заставки 2006 року, пояснив в офіційному архіві Disney, що її палац поєднує архітектурні елементи різних замків із тематичних парків компанії.

Які секрети приховані на заставці Disney

У 2006 році перед виходом фільму "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" Disney представила значно складнішу тривимірну заставку.

Замість простого силуету глядачі побачили цілий казковий світ із річкою, потягом, будинками, вежами та феєрверками.

Проте найцікавіше ховається у дрібних деталях, про які розповів сам Майк Габріель:

Прапор на найвищій вежі. На ньому зображений справжній родинний герб Діснеїв. Такий самий герб можна побачити над входом до замку Сплячої красуні в каліфорнійському Діснейленді.

Яхта на річці. Якщо уважно придивитися до водойми позаду замку, можна помітити силует яхти Pyewacket, яка належала Рою Едварду Діснею, племіннику Волта Діснея. Художник додав її як знак поваги до внеску Роя в розвиток студії.

За словами Габріеля, перший ескіз оновленої заставки він створив менш ніж за годину. Остаточним дизайном і комп'ютерною графікою займалася новозеландська компанія Weta Digital.

Чому Disney знову змінила заставку

У 2022 році компанія представила нову версію заставки, присвячену своєму столітньому ювілею.

За інформацією офіційного фан-клубу Disney D23, у ній з'явилася фея Дінь-Дінь із "Пітера Пена", яка пролітає над поселенням біля річки та водоспадом, що веде до знаменитого замку. Сам палац отримав платинове оформлення на честь ювілею.

Disney також має традицію змінювати заставку під атмосферу конкретного фільму. Казковий палац може набувати похмурого вигляду, змінювати кольори або ставати частиною світу, в якому розгортаються події стрічки.