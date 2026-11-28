Замість холодильника - незвичайний будиночок для песика

Автор ролика супроводжує його коротким і доволі лаконічним підписом: "Не викидай старий холодильник…". І справді, на відео побутова техніка отримує зовсім нове життя - блогер перетворює її на незвичайний будиночок для собаки.

Старий холодильник, який автор перетворив на будку для собаки( скриншот)

Спочатку чоловік повністю звільняє холодильник від внутрішнього наповнення: дістає всі полички та інші деталі, а потім ретельно вичищає корпус. Далі вирізає два отвори: один залишає відкритим - це майбутній вхід і вихід для песика, а другий закриває прозорою круглою кришкою від дверцят старої пральної машини. Так у конструкції з'являється невелике віконце.

Наступний етап - облаштування всередині. На дно чоловік настеляє солому, щоб зробити місце для відпочинку м'якшим і затишнішим. До корпусу також прикручує ніжки: завдяки їм габаритну конструкцію можна пересувати та встановлювати у зручному місці.

Завдяки колесикам конструкція легко пересувається (скриншот)

На завершення холодильник фарбує в насичений зелений колір.

Тепла будка для собаки зі старого холодильника (скриншот)

У результаті замість старої побутової техніки виходить незвичайна собача будка з окремим входом і прозорим віконцем.

Собачка, вочевидь, спантеличена таким модерновим винаходом господаря (скриншот)

Як на задум відреагували користувачі Мережі

Незвичайна ідея викликала чимало схвальних реакцій. У коментарях користувачі називають задум крутим, хвалять майстерність авторів і жартують, що й самі не відмовилися б від такого затишного місця.

"Я хочу собі таку конуру, на вихідних дивитися в ілюмінатор, а на зекономлені гроші на комуналці купити коньячок і сир косічку", - пожартувала одна з користувачок.

Інші залишали короткі схвальні відгуки:

"Золоті руки",

"Дружина завжди підтримає",

"Крута ідея, дуже тепла хатинка".

Чи не буде собаці холодно взимку - що найбільше хвилює людей і коментарях

Попри захоплення незвичайною переробкою, у глядачів виникло цілком практичне запитання: чи підходить така конструкція для холодної погоди.

"А як взимку в тому холодильнику-пралці тим песикам? Не холодно? Чи то літня така в них резиденція?" - поцікавилася одна з коментаторок.

Інша користувачка звернула увагу, що будиночок може бути завеликим для невеликого собаки. Вона припустила, що в просторому приміщенні тварині буде складніше зберігати тепло, і порадила передбачити всередині додаткову перегородку.

На завершення варто підкреслити, що автор відео зібрав не лише компліменти за винахідливість, а й чимало запитань про комфорт і безпеку тварини. На жаль, кадри не дають можливості достеменно оцінити, наскільки будка буде теплою в холодну пору та чи справді вона підходить для зимового утримання собаки.