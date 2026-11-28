Вместо холодильника - необычный домик для собачки

Автор ролика сопровождает его короткой и достаточно лаконичной подписью: "Не выбрасывай старый холодильник…". И действительно, на видео бытовая техника получает совершенно новую жизнь - блогер превращает ее в необычный домик для собаки.

Старый холодильник, который автор превратил в будку для собаки (скриншот)

Сначала мужчина полностью освобождает холодильник от внутреннего наполнения: достает все полочки и другие детали, затем тщательно вычищает корпус. Далее вырезает два отверстия: одно оставляет открытым - это будущий вход и выход для собачки, а второе закрывает прозрачной круглой крышкой от дверцы старой стиральной машины. Так у конструкции появляется небольшое окошко.

Следующий этап - обустройство внутри. На дно мужчина настилает солому, чтобы сделать место для отдыха более мягким и уютным. К корпусу также прикручивают ножки: благодаря им габаритную конструкцию можно передвигать и устанавливать в удобном месте.

Благодаря колёсикам конструкция легко передвигается (скриншот)

В завершение холодильник окрашивает в насыщенный зеленый цвет.

Теплая будка для собаки из старого холодильника (скриншот)

В результате вместо старой бытовой техники выходит необычная собачья будка с отдельным входом и прозрачным окошком.

Собачка, очевидно, озадачена таким модерновым изобретением хозяина (скриншот)

Как на замысел отреагировали пользователи Сети

Необычная идея вызвала немало одобрительных реакций. В комментариях пользователи называют замысел крутым, хвалят мастерство авторов и шутят, что и сами не отказались бы от такого укромного места.

"Я хочу себе такую конуру, на выходных смотреть в иллюминатор, а на сэкономленные деньги на коммуналке купить коньячок и сыр косичку", - пошутила одна из пользовательниц.

Другие оставляли краткие одобрительные отзывы:

"Золотые руки",

"Жена всегда поддержит",

"Крутая идея, очень теплаая будка".

Не будет ли собаке холодно зимой - что больше всего волнует людей и комментариях

Несмотря на увлечение необычной переработкой, у зрителей возник практический вопрос: подходит ли такая конструкция для холодной погоды.

"А как зимой в том холодильнике-стиралке тем песикам? Не холодно? То ли летняя такая у них резиденция?" - поинтересовалась одна из комментаторок.

Другая пользовательница обратила внимание, что домик может быть слишком большим для небольшой собаки. Она предположила, что в просторном помещении животному будет сложнее сохранять тепло и посоветовала предусмотреть внутри дополнительную перегородку.

В заключение следует подчеркнуть, что автор видео собрал не только комплименты за изобретательность, но и многие вопросы о комфорте и безопасности животного. К сожалению, кадры не позволяют точно оценить, насколько будка будет теплой в холодное время и действительно ли она подходит для зимнего содержания собаки.