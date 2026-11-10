Террі Гетчер, Єва Лонгорія та Фелісіті Гаффман: чим займаються акторки "Відчайдушних домогосподарок" у 2026 році

Террі Гетчер - Сьюзен Маєр

Після завершення "Відчайдушних домогосподарок" Террі Гетчер не припинила акторську діяльність, однак її наступні роботи вже не мали такого самого масштабного успіху. Вона з'являлася в серіалах "Супердівчина" (Supergirl), "Дивна парочка" (The Odd Couple) та інших телевізійних проєктах.

Террі Гетчер у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (скриншот)

У 2026 році акторка повернулася до великої театральної сцени. 20 жовтня вона дебютувала в лондонській постановці мюзиклу "Диявол носить Prada", де отримала роль Міранди Прістлі. Раніше цю героїню грала Ванесса Вільямс, яка, до речі, також знімалася у "Відчайдушних домогосподарках" у ролі Рене Перрі.

Террі Гетчер у серіалі "Супердівчина" (скриншот)

Станом на листопад 2026 року Гетчер уже виступає на сцені Dominion Theatre. Її участь у постановці запланована до 6 лютого 2027 року.

В інтерв'ю журналу HELLO! у вересні 2026 року Гетчер також розповіла, що хоче повернутися до телевізійних комедійних проєктів. Зокрема, вона працює над ідеєю кулінарного шоу, яке хотіла б вести разом із Джеймсом. Акторка зазначила, що театральна робота в Лондоні може стати початком нового етапу її кар'єри.

Фелісіті Гаффман - Лінетт Скаво

Після ролі Лінетт Скаво Фелісіті Гаффман продовжила зніматися в кіно й на телебаченні. Серед її робіт були серіали "Американський злочин" (American Crime) та "Коли вони нас побачать" (When They See Us). Однак у 2019 році кар'єра акторки опинилася в центрі великого скандалу.

Фелісіті Гаффман у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (скриншот)

Гаффман визнала провину в участі у схемі підкупу під час вступу дітей до американських університетів. Вона заплатила 15 тисяч доларів за підвищення результату вступного тесту своєї доньки. Суд призначив акторці 14 днів ув'язнення, штраф у розмірі 30 тисяч доларів і громадські роботи. Покарання вона відбула восени 2019 року.

Фелісіті Гаффман у серіалі "Американський злочин" (скриншот)

Після перерви Гаффман поступово повернулася до професії. У 2025 році вона приєдналася до другого сезону медичної драми Doc, де зіграла докторку Джоан Рідлі. Її героїня стала наставницею головної персонажки Емі Ларсен, яку грає Моллі Паркер.

Однак повернення до серіалу виявилося нетривалим. У фіналі другого сезону історія персонажки Гаффман завершилася. Акторка не повернеться до третього сезону в основному складі. Смерть Джоан була запланована авторами ще під час роботи над сезоном.

Фелісіті Гаффман у серіалі "Doc" (скриншот)

Другий сезон Doc також став доступним на Netflix у вересні 2026 року. У матеріалі Netflix Tudum Фелісіті Гаффман зазначена серед акторів, які приєдналися до історії.

Марсія Кросс - Брі Ван де Камп

Після завершення серіалу Марсія Кросс продовжила акторську кар'єру. Вона з'являлася в кримінальному трилері "Куантіко" (Quantico), психологічному серіалі "Ти" (You) та музичній драмі "Монарх" (Monarch).

Марсія Кросс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (скриншот)

У 2018 році акторка також поділилася особистою історією: їй діагностували рак анального каналу. Після лікування Кросс повідомила про ремісію. Згодом вона почала публічно говорити про це захворювання, важливість медичної обізнаності та профілактики ВПЛ-асоційованих онкологічних хвороб.

У 2026 році акторка розповіла про нові професійні плани в інтерв'ю L'Officiel Monaco . Вона повідомила, що завершила роботу над незалежним фільмом Exit Right, у якому також зіграли Сьюзен Сарандон і Вільям Мейсі.

Марсія Кросс у серіалі "Куантіко" (скриншот)

Стрічка розповідає про подружжя, яке після складних новин про здоров'я вирішує залишити звичний дім і вирушити в подорож. Знімання фільму завершили влітку 2026 року.

Марсія Кросс у п'єсі "Honour" (фото: instagram.com/reallymarcia)

Крім кіно, Кросс продовжує працювати в театрі. В інтерв'ю вона назвала постановку п'єси "Honour" одним із найважливіших мистецьких досвідів у своєму житті. Акторка також розповіла, що через сімейні обставини наразі не може погоджуватися на всі професійні пропозиції.

Єва Лонгорія - Габріель Соліс

Єва Лонгорія після "Відчайдушних домогосподарок" стала однією з найактивніших представниць акторського складу в кіноіндустрії. Вона не обмежилася акторством і почала працювати як режисерка та продюсерка.

Єва Лонгорія у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" (скриншот)

Серед її відомих робіт - серіал "Підступні покоївки" (Devious Maids), у якому вона виступила виконавчою продюсеркою, та повнометражний фільм "Гарячі чіпси" (Flamin' Hot), що став її режисерським дебютом. Також Лонгорія зіграла одну з головних ролей у серіалі "Земля жінок" (Land of Women).

Єва Лонгорія у серіалі "Земля жінок" (скриншот)

У 2026 році акторка працювала над новою комедією Netflix The Fifth Wheel. Вона стала режисеркою стрічки, головну роль у якій виконує Кім Кардаш'ян. До акторського складу також увійшли Ніккі Глейзер, Форчун Файмстер і Бренда Сонг. За інформацією Netflix Tudum від 26 січня 2026 року, на той момент виробництво фільму вже розпочалося.

Ще один важливий напрям її діяльності - документальне телебачення. Навесні 2026 року на CNN вийшов проєкт Eva Longoria: Searching for France, у якому акторка досліджувала французьку кухню, гастрономічні традиції та історію місцевих продуктів.

Єва Лонгорія у проєкті Eva Longoria: Searching for Mexica (скриншот)

13 травня 2026 року CNN оголосив про продовження проєкту на другий сезон, прем'єра якого запланована на 2027 рік. Виробництвом займається компанія Hyphenate Media Group, співзасновницею якої є Лонгорія.

В особистому житті акторка також зосереджена на родині. Вона одружена з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, із яким виховує сина Сантьяго. Хлопчик народився у 2018 році.

Чи повернуться "Відчайдушні домогосподарки" на екрани?

У квітні 2025 року з'явилася новина про розробку нового серіалу Wisteria Lane, який має розповісти історію мешканців знаменитої вулиці. Проєктом займається Onyx Collective спільно з 20th Television, а сценаристкою та виконавчою продюсеркою стала Наталі Чайдіз. Серед продюсерів також заявлена акторка Керрі Вашингтон.

За початковим описом, у центрі сюжету будуть п'ятеро друзів і суперників, які живуть на мальовничій вулиці. Зовні їхнє життя здається ідеальним, але за фасадами красивих будинків ховаються таємниці.

Важливо, що Wisteria Lane задуманий як нова історія у всесвіті "Відчайдушних домогосподарок", а не пряме продовження оригінального серіалу. Участь Террі Гетчер, Фелісіті Гаффман, Марші Кросс та Єви Лонгорії в новому проєкті не підтверджена.