Тоні Монтана, кримінальні імперії та Маямі 80-х: кіно для фанатів GTA: Vice City

Обличчя зі шрамом (Scarface, 1983)

Тоні Монтана приїжджає до США з Куби, не маючи за душею нічого, крім амбіцій. Спочатку він виконує доручення місцевих кримінальних авторитетів, але швидко розуміє, що хоче не працювати на чужих босів, а сам керувати злочинним бізнесом. Завдяки жорстокості, хитрості та готовності ризикувати Тоні поступово піднімається на вершину наркоторгівлі Маямі. Разом із грошима в його житті з'являються розкішний маєток, дорогі автомобілі, впливові знайомства та дедалі небезпечніші вороги.

Цей фільм настільки близький до GTA: Vice City, що його можна назвати обов'язковим для перегляду всім шанувальникам гри. Історія Тоні Монтани стала одним із головних джерел натхнення для Rockstar Games під час створення Vice City. Більше того, у грі є прямі відсилання до культових сцен стрічки. Схожість помітна і в сюжеті: Томмі Версетті, як і Тоні, прагне побудувати власну кримінальну імперію в Маямі. А візуальна естетика 80-х, розкішні інтер'єри та атмосфера наркобізнесу роблять цю стрічку найвлучнішим вибором у добірці.

Поліція Маямі (Miami Vice, 2006)

Детективи Сонні Крокетт і Рікардо Таббс працюють під прикриттям, намагаючись викрити міжнародну мережу наркоторгівлі. Щоб дістатися до її керівників, вони видають себе за людей із кримінального середовища, заводять небезпечні знайомства та поступово входять у довіру до впливових злочинців. Операція виявляється набагато складнішою, ніж здавалося спочатку: герої ризикують не лише кар'єрою, а й особистим життям.

Майкл Манн зняв фільм, у якому Маямі виглядає майже так само привабливо, як у грі: нічні дороги, океан, дорогі катери, клуби та сучасні автомобілі. Щоправда, замість яскравого настрою Vice City тут більше напруження й холодної кримінальної естетики. Цікаво, що оригінальний серіал "Поліція Маямі" 1980-х також належить до культурних джерел натхнення гри. Тому фільм 2006 року стане хорошим вибором для тих, кому хочеться знову зануритися у світ сонячного міста з темним кримінальним боком.

Погані хлопці 2 (Bad Boys II, 2003)

Детективи Майк Лоурі та Маркус Бернетт розслідують масштабну торгівлю наркотиками в Маямі. Слідство приводить їх до впливового кримінального угруповання, яке контролює значну частину місцевого наркоринку. Напарникам доводиться розбиратися з небезпечними злочинцями, проводити ризиковані операції та постійно потрапляти в ситуації, які перетворюють звичайне розслідування на справжній екшн. Усе це супроводжується фірмовими жартами героїв і численними конфліктами між ними.

"Погані хлопці 2" нагадують Vice City своєю енергією. Тут є саме той Маямі, який хочеться бачити у грі: сонячні вулиці, пальми, розкішні маєтки, швидкі автомобілі та кримінальні розбірки. Особливо сподобається масштаб пригод: автомобільні погоні, перестрілки й ефектні трюки цілком могли б стати окремими ігровими місіями. Це хороший варіант, якщо хочеться не стільки серйозної гангстерської драми, скільки динамічного кіно з атмосферою великої кримінальної пригоди.

Інфільтратор (The Infiltrator, 2016)

Події розгортаються у 1980-х. Федеральний агент Роберт Мазур отримує завдання проникнути в міжнародну мережу, пов'язану з наркобізнесом Пабло Ескобара. Він створює легенду заможного бізнесмена, який нібито готовий допомагати злочинцям відмивати гроші. Поступово агент входить у довіру до впливових людей, відвідує закриті зустрічі та наближається до організаторів масштабної фінансової системи. Проте що глибше він занурюється в цю справу, то важче стає зберігати власну безпеку.

Для шанувальників Vice City це можливість побачити кримінальний світ 80-х не лише з боку вуличних банд, а й через великі фінансові оборудки. У фільмі є характерні автомобілі, одяг, інтер'єри та атмосфера епохи, у якій розгортаються події гри. Окремий інтерес становить тема відмивання грошей: у Vice City Томмі теж поступово перетворюється з виконавця чужих доручень на власника цілої мережі бізнесів. Тому стрічка добре доповнює ігрову історію з реалістичнішого боку.

Поза полем зору (Out of Sight, 1998)

Джек Фолі - досвідчений грабіжник банків, який здійснює чергову втечу з в'язниці. Під час цієї пригоди він знайомиться з федеральною маршалкою Карен Сіско, яка має його затримати. Між героями виникає несподівана симпатія, але кримінальні плани Джека ніхто не скасовував. Він збирається провернути велике пограбування разом зі спільниками, а Карен опиняється перед непростим вибором між професійним обов'язком та особистими почуттями.

Цей фільм варто подивитися заради його атмосфери. Тут є Флорида, спекотні вулиці, дорогі готелі, автомобілі, авантюристи та злочинці, які постійно вигадують нові способи заробити. На відміну від "Обличчя зі шрамом", це легше й іронічніше кіно, але воно чудово передає настрій кримінальних пригод. До того ж Джордж Клуні створює образ харизматичного злочинця, якого цілком можна уявити серед персонажів Vice City.

Біль і слава (Pain & Gain, 2013)

Деніел Луго працює тренером у фітнес-клубі Маямі та мріє про життя, у якому не доведеться рахувати гроші. Він переконує двох знайомих приєднатися до плану з викрадення заможного бізнесмена, сподіваючись заволодіти його статками. Проте чоловіки виявляються зовсім не такими вправними злочинцями, якими себе вважають. Їхня авантюра швидко виходить з-під контролю, а бажання розбагатіти призводить до дедалі абсурдніших і небезпечніших ситуацій. Фільм заснований на реальних подіях, що робить цю історію ще дивовижнішою.

"Біль і слава" показують інший бік Маямі: фітнес-культура, яскраві автомобілі, дорогі будинки, показне багатство та люди, одержимі американською мрією. Замість серйозної гангстерської драми тут чорний гумор і персонажі, чиї рішення нагадують найбільш абсурдні побічні завдання GTA. Фільм підійде тим, хто любить у Vice City не лише кримінальну історію Томмі, а й гротескний гумор, дивакуватих персонажів та непередбачувані пригоди.