Ці джинси можуть візуально додати 5 кг: стилістка назвала невдалі фасони

Джинси кльош від коліна

Кльош, який щільно облягає ноги до коліна, а потім різко розширюється донизу, може візуально змінювати пропорції. Особливо помітним цей ефект стає, якщо модель має низьку посадку.

За словами стилістки, таке поєднання здатне зробити стегна ширшими, ноги - масивнішими, а зріст - візуально нижчим.

Особливо варто звернути увагу на три деталі:

щільне облягання вище коліна

різке розширення штанин донизу

низьку посадку.

Саме низька талія, на думку Марковської, може помітно скорочувати довжину ніг, тому для більш витягнутого силуету краще обирати середню або високу посадку.

Barrel leg

Об'ємні джинси barrel leg залишаються помітним трендом, однак їхня форма підходить не кожному типу фігури.

Такий крій навмисно створює додатковий об'єм з боків. Через це ноги можуть здаватися більш округлими, а силует - масивнішим.

На високих і довгоногих дівчатах цей об'єм часто виглядає як задуманий елемент оверсайз-образу. Водночас за невисокого зросту або певних особливостей форми ніг barrel leg можуть ще сильніше підкреслити пропорції, які хотілося б візуально врівноважити.

Джинси-банани та слоучі

Ще один фасон, з яким стилістка радить бути обережними, - банани та слоучі.

Їхня особливість полягає у заокругленій формі та додатковому об'ємі в зоні ніг. Саме тому вони можуть зробити силует більш округлим.

На довгих ногах така модель зазвичай створює м'які складки й виглядає невимушено. Але якщо пропорції інші, об'ємний крій здатен додатково підкреслити округлість ніг і візуально зробити їх масивнішими.

Тому перед покупкою слоучів варто не лише орієнтуватися на тренд, а й оцінити, як саме модель змінює пропорції вашої фігури.

Вузькі прямі джинси

Четвертий варіант - вузькі прямі джинси slim. На відміну від об'ємних моделей, вони максимально повторюють контури тіла.

Саме тому така модель може привертати увагу до ніг і стегон та підкреслювати їхню форму. Якщо це не є бажаним ефектом, стилістка радить звернути увагу на більш вільні фасони.

Окремо Марковська радить не поєднувати такі джинси з низькою посадкою. Для гармонійнішої лінії стегон краще обирати середню або високу талію.

Як врятувати складний фасон джинсів

Відмовлятися від трендових моделей необов'язково. Стилістка назвала простий прийом, який може допомогти візуально витягнути ноги.

Йдеться про взуття із загостреним носком. Причому для цього не обов'язково потрібен високий каблук - гострий мис може працювати як оптичне продовження лінії ноги навіть із пласкою підошвою.

Вертикальна лінія, яку створює таке взуття, допомагає врівноважити об'ємні фасони та зробити силует стрункішим на вигляд.

На що звернути увагу при виборі джинсів

Якщо хочеться візуально витягнути ноги та зробити пропорції більш збалансованими, варто оцінювати не лише трендовість конкретної моделі. Значення мають посадка, ширина штанин, місце розширення та поєднання з взуттям.

Особливо універсальним варіантом стилістка називає середню або високу посадку, тоді як низька талія може візуально скорочувати ноги.