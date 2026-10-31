Tukoni, Shapik та Back to Hearth: українські інді-ігри, у які хочеться зануритись

Tukoni: Forest Keepers (2026)

Tukoni: Forest Keepers - затишна казкова пригода, створена українською студією Dream Operator за мотивами книжок художниці та письменниці Оксани Були. Гравець опиняється у чарівному лісі, де мешкають маленькі духи туконі, які дбають про рослини, дерева та лісових тварин.

Казковий світ Tukoni: Forest Keepers (скриншот із гри)

Головний герой - лісовий дух Мандрівник, якому потрібно допомогти мешканцям підготуватися до зими. На нього чекають мальовничі галявини, затишні оселі, головоломки та знайомства з незвичайними персонажами. Тут можна збирати трави, готувати запашний чай і допомагати іншим духам із повсякденними справами.

У Tukoni немає звичних битв або необхідності поспішати. Натомість гра пропонує зовсім інший ритм, у якому навіть приготування чаю перетворюється на маленьку пригоду. Мені подобається сама ідея світу, де головне завдання - подбати про тих, хто поруч. Завдяки теплій кольоровій гамі та ілюстраціям, що нагадують сторінки дитячої книжки, ця історія особливо пасує спокійному осінньому вечору.

Shapik: The Quest (2024)

Shapik: The Quest - мальована пригодницька гра від українського розробника Павла Подберезка. Головний герой Шапік вирушає до загадкового лісу, щоб знайти свою зниклу сестру. Проте за чарівними краєвидами приховується світ, сповнений таємниць, незвичайних створінь і небезпек.

Головний герой Shapik: The Quest (скриншот із гри)

Під час мандрівки гравцеві потрібно уважно досліджувати локації, знаходити приховані предмети та розв'язувати головоломки. У грі немає текстових діалогів - персонажі спілкуються за допомогою жестів, анімації та зображень у хмаринках думок. Кожне тло намальоване вручну, а музика допомагає передати настрій окремих епізодів.

Найцікавіше тут те, скільки всього можна розповісти навіть без слів. Достатньо погляду персонажа, ледь помітного руху чи деталі на задньому плані, щоб захотілося роздивитися сцену уважніше. Shapik нагадує стару ілюстровану казку, у якій за красивими малюнками приховується чимало таємниць. І саме ця недомовленість робить мандрівку особливо інтригуючою.

Summer Catchers (2019)

Summer Catchers - піксельна пригода від української студії FaceIT, що розповідає історію маленької дівчинки Чу. Вона виросла в холодних північних землях і ніколи не бачила справжнього літа. Одного дня героїня вирішує вирушити на південь, щоб нарешті відчути сонячне тепло та побачити море.

Подорож дівчинки Чу в Summer Catchers (скриншот із гри)

Для подорожі Чу обирає незвичайний транспорт - маленький дерев'яний автомобіль. На її шляху трапляються темні ліси, болота, величезні долини та підземні міста. Гра поєднує елементи перегонів, аркади та головоломок: потрібно вчасно використовувати предмети, долати перешкоди, вдосконалювати автомобіль і виконувати завдання, поступово відкриваючи нові території.

Мені сподобалося, що у цій історії є особливий контраст між простотою дитячої мрії та складністю дороги до неї. Здавалося б, що може бути звичайнішим за літо? Але для Чу воно залишається чимось майже фантастичним. Яскравий піксельний світ, кумедні зустрічі та постійний рух уперед роблять Summer Catchers схожою на маленьку дорожню казку, у якій за кожним поворотом може чекати нова несподіванка.

Echoes of the Sun (2025)

Echoes of the Sun переносить гравця у фантастичний світ, який пережив страшну катастрофу - вибух Сонця. Головна героїня Мія опиняється серед руїн рідного острова та вирушає на пошуки батьків. Водночас їй належить відновлювати зруйноване довкілля і поступово повертати світло до понівеченого світу.

Фантастичний світ Echoes of the Sun (скриншот із гри)

На відміну від попередніх ігор, тут події показані від першої особи. Мія володіє телекінезом, завдяки якому може пересувати предмети, взаємодіяти з механізмами та долати перешкоди. Окрему роль відіграють головоломки, пов'язані із сонячною енергією: гравцеві доведеться спрямовувати світлові промені, активувати магічні пристрої та відновлювати навколишнє середовище.

Особливо незвичайною цю пригоду робить поєднання фантастики з дуже людською історією. Поки навколо залишаються сліди масштабної катастрофи, Мія переслідує просту та зрозумілу мету - знайти рідних. І хоча в її руках опиняється сила, здатна змінювати світ, сама героїня залишається дівчинкою, яка переживає втрату та невідомість. Саме це додає історії емоційної глибини.

Back to Hearth (2025)

Back to Hearth - коротка медитативна пригода від української студії Podoba Interactive. Події розгортаються в покинутому українському селі, мешканці якого залишили свої домівки після загадкового лиха. Колись тут вирувало життя, а тепер серед порожніх хат панує тиша.

Покинуте українське село в Back to Hearth (скриншот із гри)

Гравцеві належить поступово відновлювати поселення: прибирати подвір'я, лагодити пошкоджені речі, ремонтувати будинки та знову розпалювати вогонь у печах. Усього потрібно відновити п'ять осель. Досліджуючи їх, можна знаходити особисті речі колишніх мешканців і дізнаватися більше про їхні історії. Атмосферу доповнюють осінні краєвиди, традиційні українські хати та графіка, стилізована під ігри початку 2000-х.

Back to Hearth вирізняється тим, що перетворює звичайні побутові дії на щось значно важливіше. Полагодити двері, прибрати кімнату чи розпалити піч тут означає повернути занедбаному місцю частинку колишнього життя. Особливо зворушливо виглядає сама ідея відновлення дому, адже затишок складається не лише зі стін і меблів, а і зі спогадів людей, які колись тут жили. Ця тиха та меланхолійна історія мене дуже розчулила. Тут надія народжується з маленьких, але важливих вчинків.