Tukoni, Shapik и Back to Hearth: украинские инди-игры, в которые хочется погрузиться

Tukoni: Forest Keepers (2026)

Tukoni: Forest Keepers - уютное сказочное приключение, созданное украинской студией Dream Operator по мотивам книг художницы и писательницы Оксаны Булы. Игрок оказывается в волшебном лесу, где обитают маленькие духи тукони, которые заботятся о растениях, деревьях и лесных животных.

Сказочный мир Tukoni: Forest Keepers (скриншот с игры)

Главный герой - лесной дух Путешественник, которому нужно помочь жителям подготовиться к зиме. Его ждут живописные поляны, уютные дома, головоломки и знакомства с необычными персонажами. Здесь можно собирать травы, готовить ароматный чай и помогать другим духам с повседневными делами.

У Tukoni нет привычных сражений или необходимости спешить. Зато игра предлагает совсем другой ритм, при котором даже приготовление чая превращается в маленькое приключение. Мне нравится сама идея мира, где главная задача - позаботиться о тех, кто рядом. Благодаря теплой цветовой гамме и иллюстрациям, напоминающим страницы детской книги, эта история особенно подходит спокойному осеннему вечеру.

Shapik: The Quest (2024)

Shapik: The Quest - рисованная приключенческая игра от украинского разработчика Павла Подберезко. Главный герой Шапик отправляется в загадочный лес, чтобы найти свою пропавшую сестру. Однако за волшебными видами скрывается мир, полный тайн, необычных созданий и опасностей.

Главный герой Shapik: The Quest (скриншот с игры)

Во время путешествия нужно внимательно исследовать локации, находить скрытые предметы и решать головоломки. В игре нет текстовых диалогов – персонажи общаются с помощью жестов, анимации и изображений в облаках мыслей. Каждый фон нарисован вручную, а музыка помогает передать настроение отдельных эпизодов.

Самое интересное здесь то, сколько всего можно поведать даже без слов. Достаточно взора персонажа, едва заметного движения или детали на заднем плане, чтобы захотелось рассмотреть сцену повнимательнее. Shapik напоминает старую иллюстрированную сказку, в которой за красивыми рисунками скрывается немало тайн. И именно эта недосказанность делает путешествие особенно интригующим.

Summer Catchers (2019)

Summer Catchers - пиксельное приключение от украинской студии FaceIT, рассказывающей историю маленькой девочки Чу. Она выросла в холодных северных землях и никогда не видела настоящего лета. Однажды героиня решает отправиться на юг, чтобы наконец-то почувствовать солнечное тепло и увидеть море.

Путешествие девочки Чу в Summer Catchers (скриншот с игры)

Для путешествия Чу выбирает необычный транспорт - маленький деревянный автомобиль. На ее пути встречаются темные леса, болота, огромные долины и подземные города. Игра сочетает элементы гонки, аркады и головоломок: нужно своевременно использовать предметы, преодолевать препятствия, совершенствовать автомобиль и выполнять задачи, постепенно открывая новые территории.

Мне понравилось, что у этой истории есть особый контраст между простотой детской мечты и сложностью дороги к ней. Казалось бы, что может быть обычным летом? Но для Чу оно остается чем почти фантастическим. Яркий пиксельный мир, забавные встречи и постоянное движение вперед делают Summer Catchers похожей на маленькую сказку, в которой за каждым поворотом может ожидать новая неожиданность.

Echoes of the Sun (2025)

Echoes of the Sun переносит игрока в фантастический мир, переживший страшную катастрофу - взрыв Солнца. Главная героиня Мия оказывается среди развалин родного острова и отправляется на поиски родителей. В то же время ей предстоит восстанавливать разрушенную окружающую среду и постепенно возвращать свет в изуродованный мир.

Фантастический мир Echoes of the Sun (скриншот с игры)

В отличие от предыдущих игр здесь события показаны от первого лица. Мия обладает телекинезом, благодаря которому может передвигать предметы, взаимодействовать с механизмами и преодолевать препятствия. Особую роль играют головоломки, связанные с солнечной энергией: игроку придется направлять световые лучи, активировать магические устройства и восстанавливать окружающую среду.

Особенно необычным это приключение делает сочетание фантастики с очень человеческой историей. Пока вокруг остаются следы масштабной катастрофы, Мия преследует простую и понятную цель - найти родных. И хотя в ее руках оказывается сила, способная изменять мир, сама героиня остается девочкой, переживающей потерю и неизвестность. Именно это придает историю эмоциональной глубины.

Back to Hearth (2025)

Back to Hearth - короткое медитативное приключение от украинской студии Podoba Interactive. События разворачиваются в заброшенной украинской деревне, жители которой покинули свои дома после загадочного бедствия. Когда-то здесь бурлила жизнь, а теперь среди пустых домов царит тишина.

Заброшенная украинская деревня в Back to Hearth (скриншот с игры)

Игроку предстоит постепенно восстанавливать поселение: убирать двор, чинить поврежденные вещи, ремонтировать дома и снова разжигать огонь в печах. Всего нужно восстановить пять домов. Исследуя их, можно находить личные вещи бывших жителей и узнавать больше об их истории. Атмосферу дополняют осенние виды, традиционные украинские дома и графика, стилизованная под игры начала 2000-х.

Back to Hearth отличается тем, что превращает обычные бытовые действия в нечто более важное. Починить дверь, убрать комнату или разжечь печь - значит вернуть заброшенному месту частицу прежней жизни. Особенно трогательно выглядит сама идея восстановления дома, ведь уют состоит не только из стен и мебели, но и из воспоминаний людей, когда-то здесь живших. Эта тихая и меланхолическая история меня очень растрогала. Здесь надежда рождается из маленьких, но важных поступков.