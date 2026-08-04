Викиньте це негайно! 9 речей на кухні, які безнадійно застаріли

Яскраві пластикові дошки для нарізання

Кольорові пластикові дошки з численними подряпинами - точно не будуть найкращим доповненням для сучасної кухні. З часом вони втрачають охайний вигляд, а в численних борозенках можуть накопичуватися залишки їжі та бруд.

Пластикові дошки давно вийшло з моди (фото: magnific.com)

Якщо дошка вже давно втратила первісний вигляд, рекомендуємо її замінити. Для щоденного використання краще обрати якісну дерев'яну дошку або варіант із каменю - вони виглядають стриманіше та більш стильно.

Холодильник, обвішаний магнітами

Один-два пам'ятні магнітики можуть нагадувати про приємну подорож, але коли ними закриті майже всі дверцята холодильника - простір одразу виглядає перевантаженим.

Якщо не хочеться розлучатися із сувенірами, можна залишити кілька найулюбленіших, а решту все ж краще зібрати в окрему колекцію - так кухня виглядатиме значно охайніше.

Рушники з написами та строкатими малюнками

Кухонний текстиль теж впливає на загальне сприйняття інтер'єру. Рушники з великими написами, зображеннями овочів, фруктів або надто яскравими квітковими принтами можуть візуально здешевлювати простір.

Спробуйте замінити їх на однотонні моделі з льону або бавовни. Нейтральні відтінки легко поєднуються між собою та додають кухні більш сучасного вигляду.

Масивна підставка з ножами

Великі дерев'яні блоки з цілим набором ножів займають чимало місця на робочій поверхні. До того ж більшість людей регулярно використовує лише кілька з них.

Замість громіздкої конструкції можна обрати компактну металеву або дерев'яну підставку. Ще один варіант - зберігати ножі в шухляді, якщо це дозволяє організація кухні.

Масивним підставкам з ножами не місце на сучасній кухні (фото: magnific.com)

Кислотно-яскраві лопатки та кухонне приладдя

Неонові зелені, рожеві чи помаранчеві лопатки можуть вибиватися із загальної стилістики кухні, особливо якщо їх багато.

Для більш стриманого інтер'єру краще підібрати набір приладдя в одному кольорі або віддати перевагу дерев'яним і металевим аксесуарам.

Клейонка або скатертина з великим принтом

Яскрава клейонка з квітами, фруктами чи іншими малюнками може одразу змінити вигляд кухні, причому не завжди на краще.

Якщо хочеться додати затишку, спробуйте замінити її на однотонну текстильну доріжку або лаконічну скатертину. А якщо поверхня столу сама по собі має гарний вигляд, її можна взагалі залишити без покриття.

Декоративні тарілки на стінах

Колись декоративні тарілки були популярним способом прикрасити кухню або їдальню. Сьогодні такий декор часто виглядає дещо застарілим і може перевантажувати стіни.

Якщо хочеться додати кухні індивідуальності, можна звернути увагу на сучасні постери, мінімалістичні картини або одну велику декоративну композицію.

Пластикові контейнери різних кольорів і форм

Безліч різнокольорових контейнерів різного розміру не лише займає багато місця, а й створює відчуття хаосу в кухонних шафках.

Набагато акуратніше виглядатиме колекція однакових контейнерів. Для круп, макаронів та інших сухих продуктів можна використовувати прозорі скляні банки - так одразу видно, що саме в них зберігається.

Чашки з рекламними логотипами

Посуд із логотипами магазинів, компаній або старими написами часто накопичується роками. У результаті на кухні може зібратися ціла колекція різношерстих чашок, які зовсім не поєднуються між собою.

Чашка з рекламним логотипом (фото: Getty Images)

Зверніть увагу, що ми не радимо в обов'язковому порядку викидати всі ваші улюблені горнятка. Але якщо частиною з них ви давно не користуєтеся, все ж настав час звільнити місце для нового посуду та простору.

А на вашій кухні є щось з вищепереліченого?