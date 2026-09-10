"Я не знаю, що це": як Керрі Бредшоу вперше побачила iPhone у "Сексі і місті"

Керрі залишилася без телефона перед весіллям

Одна з ключових сцен фільму відбувається безпосередньо перед весіллям Керрі та містера Біга.

Подруги приїжджають до Нью-Йоркської публічної бібліотеки, де має відбутися церемонія. Керрі вже у весільній сукні, але нареченого немає.

"Біг не тут", - повідомляють їй подруги.

Керрі починає нервувати й запитує, чи хтось телефонував йому. У відповідь вона чує тишу.

"Дайте телефон. Хтось, дайте мені телефон", - просить Керрі.

Скріншоти з фільму

Саме тоді Саманта простягає їй перший iPhone. Керрі дивиться на пристрій, намагається зрозуміти, як ним користуватися.

"Я не знаю, що це", - каже героїня.

Після цього вона віддає iPhone назад і бере інший телефон, щоб зателефонувати Бігу. Сцену дослівно зафіксовано у сценарії фільму, а тогочасні публікації окремо звертали увагу на цей момент.

Для Керрі iPhone був занадто сучасним

Сьогодні реакція героїні може здатися дивною. Сенсорний екран став настільки звичним, що навіть маленькі діти легко розуміються на базових функціях смартфона.

Але фільм вийшов у 2008 році. Перший iPhone Apple представила лише роком раніше, у січні 2007-го. Технологія була новою, а телефони з фізичними кнопками все ще залишалися стандартом для мільйонів людей.

Саме тому сцена з Керрі добре передає атмосферу того періоду: iPhone уже був модним і бажаним гаджетом, але ще не став універсальним телефоном, яким вміють користуватися всі.

У самому фільмі це підкреслюють і телефони інших героїнь. Саманта користується iPhone, Міранда має BlackBerry 8700, а Керрі залишається зі своїм рожевим Samsung 510, прикрашеним стразами.

Керрі взагалі не поспішала приймати нові технології

Бредшоу взагалі не була героїнею, яка прагнула першою спробувати кожну технологічну новинку. Її образ у фільмі побудований навколо зовсім інших речей: моди, стосунків, Нью-Йорка, письменництва та її власного стилю життя.

Її телефон також чудово це демонструє. Рожевий Samsung Керрі був обклеєний стразами, а корпус доводилося скріплювати скотчем. На тлі новенького iPhone Саманти він виглядав максимально персоналізованим і старомодним.

iPhone з'явився у фільмі майже одразу після виходу

Перший iPhone представили 9 січня 2007 року, а вже 29 червня він надійшов у продаж у США. У вересні того ж року Apple оголосила про продаж мільйонного пристрою.

Тому до прем'єри "Сексу і міста" у травні 2008 року iPhone уже встиг стати помітним культурним феноменом, хоча ще не був настільки звичним, як сьогодні. У фільмі його отримала саме Саманта - персонажка, яка за сюжетом живе в Лос-Анджелесі, працює у сфері піару та постійно перебуває в середовищі моди, розваг і нових трендів.

Що відомо про нову презентацію Apple

На вересневій презентації Apple показала нове покоління своїх пристроїв. Серед головних новинок - iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max із новим чипом і заявленою автономністю до 45 годин, а також перший складаний смартфон компанії, iPhone Duo.

Окремо Apple оновила й лінійку годинників, представивши Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4. Також компанія показала нові AirPods 5.

В Україні передзамовлення на новинки стартують 18 вересня, а офіційні продажі - 25 вересня. Водночас iPhone Duo з'явиться пізніше, наприкінці жовтня або на початку листопада. Попередні ціни на нові iPhone вже оприлюднили, в Україні топові конфігурації можуть коштувати до 188 тисяч гривень.