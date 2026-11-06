Злата Огнєвіч показала універсальні джинси: з чим носити їх у холодний сезон

Які джинси вибрала Злата Огнєвіч

Основою образу стали блакитні джинси вільного крою із легким ефектом потертості. Модель має розслаблений силует, комфортну посадку та довжину, завдяки якій штанини красиво спадають на взуття.

Такі джинси належать до базового гардероба, адже їх легко поєднувати з різними речами. Вони мають невимушений вигляд, але водночас залишаються актуальними незалежно від мінливих трендів.

Особливо вдало модель wide-leg працює у багатошарових комплектах. Їх можна носити з об'ємними светрами, жакетами, шкіряними куртками та коротким верхнім одягом.

Ще одна перевага - універсальність у виборі взуття. У холодну пору року такі джинси можна комбінувати з масивними черевиками, челсі, кросівками або елегантними ботильйонами.

З чим співачка поєднала джинси

Для верхньої частини образу Злата обрала чорну шкіряну куртку-бомбер об'ємного крою. Модель має матову фактуру, еластичні манжети та пояс на резинці, що створює характерний спортивний силует.

Контраст між блакитним денімом і чорною шкірою робить комплект виразнішим, але не перевантажує його деталями. До того ж коротка куртка добре балансує пропорції з широкими штанинами.

Під верхнім одягом співачка використала багатошаровість: сірий гольф-водолазку та кардиган на блискавці у спортивно-повсякденному стилі.

Таке поєднання не лише додає образу об'єму, а й робить його практичним для прохолодної погоди. Трикотаж можна залишити як самостійний верхній шар у приміщенні або розстебнути кардиган, щоб створити додатковий акцент.

Які аксесуари доповнили образ

Злата Огнєвіч зробила ставку на стримані аксесуари, які підтримують загальну кольорову гаму аутфіту.

Зокрема, співачка доповнила комплект чорною шапкою-біні. Вона перегукується з кольором шкіряної куртки та взуття, завдяки чому образ має цілісний вигляд.

Ще одна деталь - невелика сумка через плече. Такий аксесуар не перевантажує повсякденний комплект і водночас додає йому завершеності.

Злата Огнєвіч (скриншот)

Як повторити образ Злати Огнєвіч

Образ співачки легко адаптувати до власного гардероба. Для цього не обов'язково купувати всі речі з комплекту: достатньо підібрати кілька базових елементів.