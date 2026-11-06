Злата Огневич показала универсальные джинсы: с чем носить их в холодный сезон

Какие джинсы выбрала Злата Огневич

Основой образа стали голубые джинсы свободного кроя с легким эффектом потертости. Модель имеет расслабленный силуэт, комфортную посадку и длину, благодаря которой брюки красиво спадают на обувь.

Такие джинсы относятся к базовому гардеробу, ведь их легко сочетать с разными вещами. Они выглядят непринужденно, но в то же время остаются актуальными независимо от меняющихся трендов.

Особенно удачно модель wide-leg работает в многослойных комплектах. Их можно носить с объемными свитерами, жакетами, кожаными куртками и короткой верхней одеждой.

Еще одно преимущество - универсальность в выборе обуви. В холодное время года такие джинсы можно комбинировать с массивными ботинками, челси, кроссовками или элегантными ботильонами.

С чем певица соединила джинсы

Для верхней части образа Злата выбрала черную кожаную куртку-бомбер объемного кроя. Модель имеет матовую фактуру, эластичные манжеты и пояс на резинке, что создает характерный спортивный силуэт.

Контраст между голубым денимом и черной кожей делает комплект более выразительным, но не перегружает его деталями. К тому же короткая куртка хорошо балансирует пропорции с широкими штанинами.

Под верхней одеждой певица использовала многослойность: серый гольф-водолазку и кардиган на молнии в спортивном повседневном стиле.

Такое сочетание не только придает образу объема, но и делает его практичным для прохладной погоды. Трикотаж можно оставить в качестве самостоятельного верхнего слоя в помещении или расстегнуть кардиган, чтобы создать дополнительный акцент.

Какие аксессуары дополнили образ

Злата Огневич сделала ставку на сдержанные аксессуары, поддерживающие общую цветовую гамму аутфита.

В частности, певица дополнила комплект черной шапкой-бини. Она перекликается с цветом кожаной куртки и обуви, благодаря чему образ выглядит целостным.

Еще одна деталь - небольшая сумка через плечо. Такой аксессуар не перегружает повседневный комплект и придает ему завершенность.

Злата Огневич (скриншот)

Как повторить образ Златы Огневич

Образ певицы легко адаптировать к собственному гардеробу. Для этого не обязательно покупать все вещи из комплекта: достаточно подобрать несколько базовых элементов.