Больные люди: Путин довел до слез журналистку в Крыму

Путин в Крыму заговорил на украинском и довел до слез свою фанатку

Владимир Путин во время визита в аннексированный Крым решил продемонстрировать, как он хорошо владеет украинским языком. Это произошло во время встречи российского президента с местными журналистами.

Так, одна из представительниц пропагандистского издания решила спросить хозяина Кремля, когда "братские народы помирятся?" Она имела ввиду, конечно же, украинцев и россиян. При этом она очень нервничала и благодарила Путина за то, что он "так много делает для Крыма".

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В свою очередь президент России заявил, что украинцы "не испытывают какого-либо ущемления" ни в РФ, ни в Крыму, упуская тот момент, на территории полуострова нет украинских школ, а крымских татар преследует ФСБ за любые проявления патриотизма.

По словам Путина, его не устраивает нынешняя украинская власть.

"Так и хочется спросить: "Ви що, з глузду з'їхали, чи шо?" - решил поюморить он.

После этих слов журналистка, которая задала Путину вопрос о "дружбе" заплакала.

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Пользователи сети активно обсуждают ролик.

Замироточила блондинка от проповеди святого Ху. Вот на кого Поклонской надо обратить внимание!

Че вы ржете?! Может, ей больно, может, она на бутылку присела...

Пропаганда достигла пика... Больные люди.

Эта журналистка кончилась. Заносите другую.

Добавим, что во время своего выступления Путин отметил, что в Крыму сейчас живет больше 15 млн человек. Из них 5 млн крымских тарар и 3 млн украинцев.

Напомним, что Россия больше не является надежным партнером цивилизованного мира.