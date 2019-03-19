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Больные люди: Путин довел до слез журналистку в Крыму


Путин в Крыму заговорил на украинском и довел до слез свою фанатку

Владимир Путин во время визита в аннексированный Крым решил продемонстрировать, как он хорошо владеет украинским языком. Это произошло во время встречи российского президента с местными журналистами.

Так, одна из представительниц пропагандистского издания решила спросить хозяина Кремля, когда "братские народы помирятся?" Она имела ввиду, конечно же, украинцев и россиян. При этом она очень нервничала и благодарила Путина за то, что он "так много делает для Крыма".

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В свою очередь президент России заявил, что украинцы "не испытывают какого-либо ущемления" ни в РФ, ни в Крыму, упуская тот момент, на территории полуострова нет украинских школ, а крымских татар преследует ФСБ за любые проявления патриотизма.

По словам Путина, его не устраивает нынешняя украинская власть. 

"Так и хочется спросить: "Ви що, з глузду з'їхали, чи шо?" - решил поюморить он.

После этих слов журналистка, которая задала Путину вопрос о "дружбе" заплакала.

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Пользователи сети активно обсуждают ролик.

  • Замироточила блондинка от проповеди святого Ху. Вот на кого Поклонской надо обратить внимание!
  • Че вы ржете?! Может, ей больно, может, она на бутылку присела...
  • Пропаганда достигла пика... Больные люди.
  • Эта журналистка кончилась. Заносите другую.

Добавим, что во время своего выступления Путин отметил, что в Крыму сейчас живет больше 15 млн человек. Из них 5 млн крымских тарар и 3 млн украинцев.

Напомним, что Россия больше не является надежным партнером цивилизованного мира.

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