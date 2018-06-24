"Потому что работаю на Трампа": пресс-секретаря Белого дома не пустили в ресторан

В США пресс-секретаря Трампа попросили покинуть ресторан из-за ее должности

В Вирджинии пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс не пустили в ресторан из-за того, что она "работает на Трампа". Об этом госслужащая рассказала в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, чиновницу отказались обслуживать в одном из ресторанов в штате Вирджиния из-за того, что она работает на президента страны Дональда Трампа.

"Вчера вечером хозяйка ресторана Red Hen в Лексингтоне (штат Вирджиния) попросила меня уйти, потому что я работаю на Трампа, и я вежливо ушла. Ее действия больше говорят о ней, чем обо мне", — пожаловалась Сандерс в социальной сети.

Также она акцентировала внимание на том, что вне зависимости от профессии человека, она старается проявлять уважение.

"Я всегда стараюсь с уважением относится к людям, даже если я с ними не согласна", - подчеркнула пресс-секретарь.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/PressSec

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки разгорелся настоящий конфликт из-за высказывания помощницы президента Дональда Трампа Келли Сэдлер о сенаторе Джоне Маккейне. Так, инцидент произошел во время внутреннего совещания в Белом доме, где девушка жестко пошутила над больным раком сенатором.

Видео: video.rbc.ua