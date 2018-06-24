"Тому що працюю на Трампа": прес-секретаря Білого дому не пустили в ресторан

У США прес-секретаря Трампа попросили покинути ресторан через її посаду

У Вірджинії прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс не пустили в ресторан через те, що вона "працює на Трампа". Про це держслужбовець розповіла у своєму мікроблозі в Twitter.

За її словами, чиновницы відмовили в обслуговуванні в одному з ресторанів в штаті Вірджинія через те, що вона працює на президента країни Дональда Трампа.

"Вчора ввечері господиня ресторану Red Hen в Лексингтоні (штат Вірджинія) попросила мене піти, тому що я працюю на Трампа, і я чемно пішла. Її дії більше говорять про неї, ніж про мене", — поскаржилася Сандерс у соціальній мережі.

Також вона акцентувала увагу на тому, що незалежно від професії людини, вона намагається виявляти повагу.

"Я завжди намагаюся з повагою ставиться до людей, навіть якщо я з ними не згодна", - підкреслила прес-секретар.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/PressSec

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки розгорівся справжній конфлікт через висловлювання помічниці президента Дональда Трампа Келлі Седлер про сенатора Джона Маккейна. Так, інцидент стався під час внутрішньої наради в Білому домі, де дівчина жорстко пожартувала над хворим на рак сенатором.

Відео: video.rbc.ua