Сосиски "строительные": находка в мясных изделиях шокировала украинцев

Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети в шоке от подобной находки

В Харькове девушка обнаружила в пачке с сосисками металлический предмет, который совершенно непонятным образом попал в мясное изделие. Пост об этом она опубликовала в Facebook-сообществе "ХС Харьков".

Отметим, что сосиски с саморезом продавались в магазине "Фоззи".

"Акция для строителей: купи упаковку сосисок и получи саморез в подарок", - написала она под фотографией.

Фото: facebook.com/h.saltovka

Пользователи сети предположили, что это такой своеобразный "довесок", чтобы добрать необходимую массу товара.

"Надо же как-то вес упаковки добавить", - предположил Roman Boyko.

"Забота. Если положить некуда, а так хоть повесить можно будет", - пошутил Андрей Койчев.

К слову, в Мелитополе мужчина приобрел в магазине копченую рыбу с червями и личнками.

Напомним, недавно жители Харькова были шокированы находкой в популярной конфете.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве мужчина купил ребенку печенье популярной марки и обнаружил, что в нем есть черви и коконы.