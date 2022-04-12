Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)

Виктор Медведчук задержан . Экс-нардеп от ОПЗЖ и кум Путина прятался от правоохранителей в Киевской области.

Мы собрали лучшие мемы и фотожабы, чтобы поднять вам немного настроение.

Добавим, что от правоохранителей Медведчук прятался, переодевшись в форму военных ВСУ.

Заметим, что Медведчука сравнивают с российским солдатом-неудачником, который прославился в сети как Чмоня.

Заметим, что, чтобы выжить, Медведчуку нужно спрятаться в украинской тюрьме, потому что в РФ его "обязательно ликвидируют".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!