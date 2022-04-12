UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы смеются над Медведчуком, который похож на Чмоню и чучело лисы (фото)

Медведчук похож на российского Чмоню и чучело лисы (коллаж из сети)
Автор: Дмитрий Войналович

Виктор Медведчук задержан. Экс-нардеп от ОПЗЖ и кум Путина прятался от правоохранителей в Киевской области.

Внешний вид скандального политика моментально высмеяли в социальных сетях.

Мы собрали лучшие мемы и фотожабы, чтобы поднять вам немного настроение.

Заметим, что Медведчука сравнивают с российским солдатом-неудачником, который прославился в сети как Чмоня.

Добавим, что от правоохранителей Медведчук прятался, переодевшись в форму военных ВСУ.

Заметим, что, чтобы выжить, Медведчуку нужно спрятаться в украинской тюрьме, потому что в РФ его "обязательно ликвидируют".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук