Українці сміються з Медведчука, який схожий на Чмоню і опудало лисиці (фото)

Віктора Медведчука затримано . Екс-нардеп від ОПЗЖ і кум Путіна ховався від правоохоронців у Київській області.

Ми зібрали найкращі меми і фотожаби, щоб підняти вам трохи настрій.

Додамо, що від правоохоронців Медведчук ховався, переодягнувшись у форму військових ЗСУ.

Зауважимо, що Медведчука порівнюють з російським солдатом-невдахою, який прославився в мережі як Чмоня.

Зауважимо, що аби вижити, Медведчуку треба сховатися в українській в'язниці, бо у РФ його "обов'язково ліквідують".

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