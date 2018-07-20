"Цієї миті рік потому": 12 интересных фактов о новом шоу

Даша Трегубова (фото: пресс-служба СТБ)

Канал СТБ запустит уникальный для украинского ТВ проект

31 августа на телеканале СТБ стартует новый проект "Цієї миті рік потому".

По словам авторов, это шоу будет представлять собой реалити о мотивации, силе воли и... удивительных преображениях, которых можно достичь за год.

Мы собрали 12 интересных фактов о новом проекте.

1. "Цієї миті рік потому" - адаптация совершенно нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year, премьера которого состоялась на телеканале ITV в ноябре 2016 года, и сразу привлекла внимание других стран.

На СТБ стартует проект "Цієї миті рік потому" (фото: пресс-служба СТБ)

2. На сегодня формат продан на 14 территорий. Адаптированные версии, кроме Украины, готовят: Австралия, Дания, Германия, Испания, США, Бельгия, Швеция, Ирландия, Нидерланды и Финляндия.

3. Ведущей проекта стала популярная актриса и продюсер Даша Трегубова.

"Я счастлива быть частью процесса - достижения важной для героев цели, счастлива вдохновлять их, мотивировать и поддерживать, ведь это пример и шанс для миллионов людей изменить и свою судьбу тоже", - говорит ведущая.

Даша Трегубова (фото: пресс-служба СТБ)

4. В каждом выпуске зрители увидят от 6 до 8 историй героев из разных уголков Украины.

5. Производство проекта занимает целый год.

6. В студии шоу есть две двери - "Цієї миті" и "Рік потому". В первую дверь герои будут заходить с самыми разными целями и обещанием достичь их в течение года. У них будет 365 дней усердной работы над собой, а спустя год они вернутся в студию через дверь "Рік потому", чтобы показать результат всей стране.

7. Зрителям не придется ждать 365 дней, чтобы увидеть результат! Для них этот год пройдет за несколько секунд и от обещания героя, данного "цієї миті", до результата "рік потому" лежит расстояние длиною в несколько шагов ведущей в студии.

"Мы вместе со зрителями практически путешествуем во времени, за несколько секунд перемещаясь на год вперед. Это и любимый всеми "вау-эффект", или эффект Золушки, когда она у нас на глазах превращается в принцессу, и даже отчасти исповедь - ведь герои поделятся не только мечтами, но и страхами, комплексами и не всегда простыми историями отношений с окружающим миром", - делится Даша Трегубова.

Даша Трегубова (фото: пресс-служба СТБ)

8. Согласно условиям формата, в течение года ведущая никак не может меняться внешне. Встречая героев возле двери "Рік потому", она должна выглядеть точно так же, как и 365 дней назад. Таким образом, зритель попадает в "машину времени".

9. Герои сами идут к своим целям, без помощи команды проекта. Тем самым дороже результат, достигнутый через год. Цели у героев самые разные: поправить здоровье, наладить отношения в семье, исполнить давнюю мечту и т. д.

На СТБ стартует проект "Цієї миті рік потому" (фото: пресс-служба СТБ)

10. На протяжении года герои фиксируют свои шаги на пути к достижению цели с помощью телефона или видеокамеры.

11. Самому старшему участнику шоу - 84 года, а самому младшему - 2 года.

12. Героем одной из программ станет…гусь!

Напомним, ONUKA, Monatik и другие известные украинцы приняли участие в съемке "Звездной азбуки".

Видео: РБК-Укриана