"Цієї миті рік потому": 12 цікавих фактів про нове шоу

Даша Трегубова (фото: прес-служба СТБ)

Канал СТБ запустить унікальний для українського ТБ проект

31 серпня на телеканалі СТБ стартує новий проект "Цієї миті рік потому".

За словами авторів, це шоу буде представляти собою реаліті про мотивацію, силу волі і... дивовижні перетворення, яких можна досягти за рік.

Ми зібрали 12 цікавих фактів про новий проект.

1. "Цієї миті рік потому" - адаптація абсолютно нового, але вже відомого британського формату This Time Next Year, прем'єра якого відбулася на телеканалі ITV в листопаді 2016 року, і відразу привернула увагу інших країн.

На СТБ стартує проект "Цієї миті рік потому" (фото: прес-служба СТБ)

2. На сьогодні формат проданий на 14 територій. Адаптовані версії, крім України, готують: Австралія, Данія, Німеччина, Іспанія, США, Бельгія, Швеція, Ірландія, Нідерланди та Фінляндія.

3. Ведучою проекту стала популярна актриса і продюсер Даша Трегубова.

"Я щаслива бути частиною процесу - досягнення важливої для героїв мети, щаслива надихати їх, мотивувати і підтримувати, адже це приклад і шанс для мільйонів людей змінити свою долю теж", - каже ведуча.

Даша Трегубова (фото: прес-служба СТБ)

4. У кожному випуску глядачі побачать від 6 до 8 історій героїв з різних куточків України.

5. Виробництво проекту займає цілий рік.

6. У студії шоу є дві двері - "Цієї миті" і "Рік потому". В перші двері герої будуть заходити з самими різними цілями і обіцянкою досягти їх протягом року. У них буде 365 днів наполегливої роботи над собою, а через рік вони повернуться в студію через двері "Рік потому", щоб показати результат всій країні.

7. Глядачам не доведеться чекати 365 днів, щоб побачити результат! Для них цей рік пройде за кілька секунд і від обіцянки героя, даної "цієї миті", до результату "рік потому" лежить відстань довжиною в кілька кроків ведучої в студії.

"Ми разом з глядачами практично подорожуємо в часі, за кілька секунд переміщаючись на рік вперед. Це і улюблений усіма "вау-ефект", або ефект Попелюшки, коли вона у нас на очах перетворюється на принцесу, і навіть почасти сповідь - адже герої поділяться не тільки мріями, але і страхами, комплексами і не завжди простими історіями відносин з оточуючим світом", - ділиться Даша Трегубова.

Даша Трегубова (фото: прес-служба СТБ)

8. Згідно з умовами формату, протягом року провідна ніяк не може змінюватися зовні. Зустрічаючи героїв біля дверей "Рік потому", вона повинна виглядати точно так само, як і 365 днів тому. Таким чином, глядач потрапляє в "машину часу".

9. Герої самі йдуть до своїх цілей, без допомоги команди проекту. Тим самим дорожче результат, досягнутий через рік. Цілі у героїв найрізноманітніші: поправити здоров'я, налагодити стосунки в сім'ї, виконати давню мрію і т. д.

На СТБ стартує проект "Цієї миті рік потому" (фото: прес-служба СТБ)

10. Протягом року герої фіксують свої кроки на шляху до досягнення мети за допомогою телефону або відеокамери.

11. Найстаршому учаснику шоу - 84 роки, а наймолодшому - 2 роки.

12. Героєм однієї з програм стане...гусак!

Нагадаємо, ONUKA, Monatik та інші відомі українці взяли участь у зйомці "Зіркової абетки".

Відео: РБК-Україна