5 фруктових дерев, які вирощувати набагато легше за яблуні

Вишня

Це абсолютна класика, яка майже не потребує уваги господаря. Вишня чудово переносить зимові морози, рідше страждає від серйозних захворювань порівняно з яблунею і має природну здатність формувати акуратну крону. Вам не доведеться щовесни ламати голову над складною обрізкою - достатньо лише зрідка видаляти сухі або пошкоджені гілки.

Алича

Це дерево - справжній рекордсмен із невибагливості. Алича легко адаптується до будь-яких ґрунтів, чудово переносить літню посуху і, що найважливіше, практично не цікавить садових шкідників. Навіть без регулярних підживлень та хімічних обробок її гілки щороку рясно вкриваються соковитими плодами.

Слива

Сучасні сорти слив відзначаються міцним імунітетом та дуже швидким вступом у плодоношення. На відміну від яблунь, які можуть роками нарощувати крону до першого врожаю, слива починає тішити плодами значно раніше. Головна вимога цього дерева - базовий полив у найбільш посушливі періоди літа.

Айва

Якщо ви шукаєте дерево, яке стабільно родить і не завдає клопоту, посадіть айву. Вона має надзвичайно міцний природний імунітет, стійка до більшості грибкових хвороб і пізно цвіте, що надійно захищає майбутній врожай від раптових весняних заморозків. Крім того, айва легко витримує високі літні температури.

Шовковиця

Дерево, яке буквально росте "саме по собі". Шовковиця не вимагає ні складних підживлень, ні профілактичних обприскувань, ні регулярної стрижки. Вона формує потужну кореневу систему, яка самостійно знаходить воду та поживні речовини, стабільно забезпечуючи вас солодким врожаєм навіть на досить бідних ґрунтах.