5 фруктовых деревьев, которые выращивать намного легче яблонь

Вишня

Это абсолютная классика, почти не требующая внимания хозяина. Вишня прекрасно переносит зимние морозы, реже страдает серьезными заболеваниями по сравнению с яблоней и обладает естественной способностью формировать аккуратную крону. Вам не придется каждую весну ломать голову над сложной обрезкой - достаточно лишь изредка удалять сухие или поврежденные ветки.

Алича

Это дерево - настоящий рекордсмен по неприхотливости. Алич легко адаптируется к любым почвам, прекрасно переносит летнюю засуху и, что самое важное, практически не интересует садовых вредителей. Даже без регулярных подкормок и химических обработок ее ветви ежегодно обильно покрываются сочными плодами.

Слива

Современные сорта слив отличаются крепким иммунитетом и очень быстрым поступлением в плодоношение. В отличие от яблонь, которые могут годами наращивать крону до первого урожая, слива начинает радовать плодами гораздо раньше. Главное требование этого дерева - базовый полив в наиболее засушливые периоды лета.

Айва

Если вы ищете дерево, которое стабильно рождает и не доставляет хлопот, посадите айву. Она обладает чрезвычайно крепким природным иммунитетом, устойчива к большинству грибковых болезней и поздно цветет, что надежно защищает будущий урожай от внезапных весенних заморозков. Кроме того, айва легко выдерживает высокие летние температуры.

Шелковица

Дерево, буквально растущее "само по себе". Шелковица не требует ни сложных подкормок, ни профилактических опрыскиваний, ни регулярной стрижки. Она формирует мощную корневую систему, которая самостоятельно находит воду и питательные вещества, стабильно снабжая вас сладким урожаем даже на достаточно бедных почвах.