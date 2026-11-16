Алича восени: як поливати, удобрювати та коли обрізувати дерево

Як правильно обрізувати аличу восени

Алича належить до кісточкових культур, для яких осіннє обрізування може бути ризикованим. Через зрізи в холодну та вологу погоду в деревину здатні проникати збудники грибкових захворювань.

Як зазначає RHS, алича може уражатися молочним блиском - грибковою хворобою, яка пошкоджує деревину та гілки.

Тому в листопаді не варто проводити формувальне або сильне омолоджувальне обрізування.

Натомість можна:

оглянути крону та визначити сухі, пошкоджені або загущені гілки;

обережно видалити невеликі зламані гілки, якщо вони становлять небезпеку;

запланувати основне проріджування на теплий сезон.

Алича зазвичай не потребує сильного щорічного обрізування. Для формування молодих сливових дерев, за словами фахівців, є більш сприятливою рання весна, а для проріджування дорослих - середина літа, коли ризик зараження нижчий.

Якщо велика гілка зламалася або дерево має ознаки серйозного захворювання, краще звернутися до спеціалістів, а не самостійно робити великі зрізи перед морозами.

Чи потрібно поливати аличу перед зимою

Після посушливої осені дереву може знадобитися додаткове зволоження. Проте якщо дощів було достатньо, спеціально проводити вологозарядковий полив нема потреби.

Фахівці Colorado State University радять спершу перевірити ґрунт, а вже потім вирішувати, чи потрібна вода. Для цього зробіть невелику лунку під кроною та перевірте, наскільки волога земля нижче поверхневого шару.

Якщо ґрунт сухий, а найближчим часом не очікуються рясні опади, полийте дерево повільно, щоб вода встигла проникнути до кореневої зони. Робити це слід до промерзання землі.

Якщо ж ґрунт вологий, додатковий полив не потрібен. Особливо небезпечно переливати аличу на важких глинистих ґрунтах, де вода може застоюватися біля коріння.

Молоді саджанці потребують більшої уваги, адже їхня коренева система ще недостатньо розвинена.

Чим підживити аличу восени

У листопаді аличу зазвичай не потрібно підживлювати. Особливо небажано вносити азотні добрива, які стимулюють ріст молодих пагонів.

У матеріалі University of Maryland Extension зазначають, що пізнє внесення добрив може заважати рослинам переходити до зимового спокою та підвищувати ризик пошкодження холодом.

Фосфорні та калійні добрива також не варто використовувати просто для підготовки дерева до зими.

Що врахувати перед підживленням:

Азотні добрива наприкінці осені краще не вносити.

Фосфор і калій потрібні лише за наявності дефіциту, який можна встановити за результатами аналізу ґрунту.

Свіжий гній не слід закладати безпосередньо біля коріння.

Навесні потрібно оцінити стан дерева та за необхідності визначити, чи потрібне підживлення.

Якщо алича добре росте, має здорове листя протягом сезону та регулярно плодоносить, додаткові добрива можуть узагалі не знадобитися.

Як замульчувати аличу перед морозами

Мульчування допомагає зберігати вологу та зменшує різкі коливання температури ґрунту. Найбільше користі воно може принести молодим деревам, коріння яких ще не встигло добре розростися.

Для мульчування підійдуть подрібнена кора або деревна тріска.

За рекомендаціями фахівців, органічну мульчу можна укладати шаром приблизно 5-8 см.

Перед цим приберіть бур'яни навколо дерева. Розподіліть матеріал по поверхні ґрунту в прикореневій зоні, але залиште кілька сантиметрів вільного простору біля стовбура.

Не насипайте мульчу високою купою навколо кори. Через постійну вологість у цьому місці можуть виникати проблеми із загниванням.

Які плоди та листя потрібно прибрати восени

Після збирання врожаю на аличі іноді залишаються засохлі або зморщені плоди. Частина з них може лежати під деревом серед опалого листя.

У University of California Agriculture and Natural Resources радять прибирати такі плоди, оскільки вони можуть бути місцем зимівлі шкідників та збудників хвороб.

Перед зимою потрібно:

зняти з гілок засохлі та зморщені плоди;

зібрати гнилі плоди із землі;

прибрати листя з ознаками захворювань;

винести уражені рослинні рештки за межі саду.

Таке прибирання допоможе зменшити кількість джерел інфекцій, які можуть спричинити проблеми наступного сезону.

Як захистити молоду аличу від морозів та гризунів

Молоді дерева можуть постраждати взимку через перепади температури та пошкодження кори гризунами.

Як зазначає University of Minnesota Extension, світлі захисні обгортки допомагають зменшити ризик сонячних опіків кори. Вони відбивають сонячне проміння та стримують різке нагрівання стовбура вдень.

Такі матеріали особливо корисні для молодих дерев із тонкою корою. Захист встановлюють восени, а знімають навесні після завершення заморозків.

Від мишей та зайців можна використати дрібну металеву сітку.

Для цього:

Встановіть навколо стовбура циліндр із сітки, залишивши приблизно 15 см між нею та корою. Заглибте нижній край у землю на 5-8 см, щоб миші не могли пробратися знизу. Якщо в саду з'являються зайці, зробіть захист вищим за очікуваний рівень снігу приблизно на 45-60 см.

Сітка не повинна натирати кору або обмежувати ріст стовбура.

Чи потрібно обприскувати аличу восени

Не кожне дерево потребує осінньої обробки препаратами. Рішення залежить від того, чи були протягом сезону ознаки захворювань або шкідники.

Фахівці University of California радять спочатку визначити конкретну проблему, а потім обирати спосіб захисту. Безсистемні обприскування можуть бути зайвими та не розв'язати причину захворювання.

Якщо влітку на аличі засихали гілки, загнивали плоди або з'являлися незвичні плями на листі, варто з'ясувати причину цих симптомів.

За необхідності використовуйте лише засоби, дозволені в Україні для відповідної культури та способу застосування. Перевірити їх можна в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів.

Дотримуйтеся інструкції препарату, зокрема щодо дозування, температури повітря та строків обробки.

Отже, головні роботи з аличею наприкінці осені: перевірити вологість ґрунту, прибрати хворі рослинні рештки, оновити мульчу та захистити молодий стовбур. А ось сильне обрізування, підживлення та профілактичні обприскування без конкретної потреби краще не проводити.