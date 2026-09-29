Білизна довго не сохне: як сушити речі у квартирі під час похолодання
Коли температура на вулиці знижується, сушити випрані речі стає дедалі складніше. Якщо залишати мокру білизну у квартирі на кілька днів, вона не лише довше висихатиме, а й підвищуватиме вологість у квартирі.
Як правильно сушити білизну вдома під час похолодання, розповідає Styler.
Чому білизна довго сохне в квартирі
Під час сушіння вода з мокрих речей випаровується в повітря. Якщо повітря в приміщенні вже достатньо вологе або погано циркулює, процес висихання сповільнюється.
У рекомендаціях уряду Шотландії зазначається, що підвищену вологість у помешканні можна зменшити за допомогою вентиляції. Зокрема, радять не перекривати вентиляційні отвори, регулярно провітрювати кімнати та користуватися витяжними вентиляторами.
Окремою причиною підвищеної вологості є сушіння одягу в приміщенні. Тому під час похолодання важливо не просто поставити сушарку в кімнаті, а подбати про відведення вологи.
Як правильно сушити білизну вдома
- Добре віджимати речі. Перед тим як розвішувати білизну, варто переконатися, що з тканини видалено якомога більше води. Якщо це дозволяє виробник одягу, можна використати додатковий цикл віджиму.
- Не розвішувати речі впритул. Між окремими предметами варто залишати простір для циркуляції повітря. Великі речі краще повністю розправляти, а не складати в кілька шарів.
- Поставити сушарку біля вікна. Експерти радять розміщувати сушарку біля частково відчиненого вікна. Однак зазначають, що за можливості речі мають сушитися надворі.
- Сушити білизну у ванній, якщо там є вентиляція. Oxford City Council радить під час сушіння в приміщенні використовувати ванну кімнату із зачиненими дверима та відчиненим вікном. Це допомагає не поширювати вологу по всій квартирі.
- Не перекривати вентиляцію. Вентиляційні отвори та припливні клапани не варто закривати меблями або іншими предметами. Повітря має вільно циркулювати, щоб волога могла залишати приміщення.
- Не сушити одяг на батареях. Такий спосіб може збільшувати кількість водяної пари в кімнаті. Замість цього краще використовувати окрему сушарку та забезпечити вентиляцію.
Якою має бути вологість у квартирі
Перевірити рівень вологості можна за допомогою гігрометра. За рекомендаціями Агентства з охорони довкілля США, відносну вологість у приміщенні бажано підтримувати нижче 60%, а оптимальним діапазоном вважається 30-50%.
Якщо на вікнах регулярно з'являються краплі води, це може свідчити про надмірну вологість. У такому випадку потрібно не лише витирати конденсат, а й зменшувати кількість вологи в повітрі та покращувати вентиляцію.
За потреби можна використовувати осушувач повітря. Він допомагає зменшити кількість вологи в приміщенні, особливо якщо білизну регулярно доводиться сушити в приміщенні.
Раніше ми розповідали, чому на вікнах з'являється конденсат і як позбутися зайвої вологи в оселі.