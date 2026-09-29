rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Корисне Білизна довго не сохне: як сушити речі у квартирі під час похолодання
Корисне 29 вересня 2026, 09:16

Білизна довго не сохне: як сушити речі у квартирі під час похолодання

Під час похолодання мокрі речі довше сохнуть у приміщенні, а зайва волога може стати причиною появи конденсату та плісняви
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Сушарка з вологими речами (фото: Styler)
Поділитися:

Коли температура на вулиці знижується, сушити випрані речі стає дедалі складніше. Якщо залишати мокру білизну у квартирі на кілька днів, вона не лише довше висихатиме, а й підвищуватиме вологість у квартирі.

Як правильно сушити білизну вдома під час похолодання, розповідає Styler.

Чому білизна довго сохне в квартирі

Під час сушіння вода з мокрих речей випаровується в повітря. Якщо повітря в приміщенні вже достатньо вологе або погано циркулює, процес висихання сповільнюється.

У рекомендаціях уряду Шотландії зазначається, що підвищену вологість у помешканні можна зменшити за допомогою вентиляції. Зокрема, радять не перекривати вентиляційні отвори, регулярно провітрювати кімнати та користуватися витяжними вентиляторами.

Окремою причиною підвищеної вологості є сушіння одягу в приміщенні. Тому під час похолодання важливо не просто поставити сушарку в кімнаті, а подбати про відведення вологи.

Як правильно сушити білизну вдома

  • Добре віджимати речі. Перед тим як розвішувати білизну, варто переконатися, що з тканини видалено якомога більше води. Якщо це дозволяє виробник одягу, можна використати додатковий цикл віджиму.
  • Не розвішувати речі впритул. Між окремими предметами варто залишати простір для циркуляції повітря. Великі речі краще повністю розправляти, а не складати в кілька шарів.
  • Поставити сушарку біля вікна. Експерти радять розміщувати сушарку біля частково відчиненого вікна. Однак зазначають, що за можливості речі мають сушитися надворі.
  • Сушити білизну у ванній, якщо там є вентиляція. Oxford City Council радить під час сушіння в приміщенні використовувати ванну кімнату із зачиненими дверима та відчиненим вікном. Це допомагає не поширювати вологу по всій квартирі.
  • Не перекривати вентиляцію. Вентиляційні отвори та припливні клапани не варто закривати меблями або іншими предметами. Повітря має вільно циркулювати, щоб волога могла залишати приміщення.
  • Не сушити одяг на батареях. Такий спосіб може збільшувати кількість водяної пари в кімнаті. Замість цього краще використовувати окрему сушарку та забезпечити вентиляцію.

Якою має бути вологість у квартирі

Перевірити рівень вологості можна за допомогою гігрометра. За рекомендаціями Агентства з охорони довкілля США, відносну вологість у приміщенні бажано підтримувати нижче 60%, а оптимальним діапазоном вважається 30-50%.

Якщо на вікнах регулярно з'являються краплі води, це може свідчити про надмірну вологість. У такому випадку потрібно не лише витирати конденсат, а й зменшувати кількість вологи в повітрі та покращувати вентиляцію.

За потреби можна використовувати осушувач повітря. Він допомагає зменшити кількість вологи в приміщенні, особливо якщо білизну регулярно доводиться сушити в приміщенні.

Дім Поради
Читайте також Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистів 29 вересня 2026, 08:27 Покрова вже не 14 жовтня: коли українці відзначатимуть свято цього року 29 вересня 2026, 06:29 Таро-гороскоп на 29 вересня: головні прогнози для Водоліїв, Левів та інших знаків Зодіаку 29 вересня 2026, 06:03 Астролог Нуньєс назвала 5 знаків Зодіаку, яким пощастить 28 вересня - 4 жовтня 28 вересня 2026, 20:08 Сінді Кроуфорд, Сталлоне та Майк Тайсон: які зірки пережили втрату дітей 28 вересня 2026, 19:31
Більше цікавого
Корисне Вікна мокрі щоранку: чому з'являється конденсат і як його позбутися 28 вересня 2026, 18:23
Люди Соломія Вітвіцька розсекретила ім’я сина та пояснила його особливе значення 28 вересня 2026, 17:42
Тренди Від кольорової шкіри до прозорих моделей: які спідниці у тренді восени 2026 28 вересня 2026, 17:12
Люди Яна Дога змінила хрещеного батька для доньки після скандалу зі Скальницьким 28 вересня 2026, 16:34
Люди "Я щаслива": ексдружина Віктора Розового відреагувала на його заручини 28 вересня 2026, 15:59