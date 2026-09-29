Белье долго не сохнет: как сушить вещи в квартире во время похолодания

Почему белье долго сохнет в квартире

Во время сушки вода из мокрых вещей улетучивается в воздух. Если воздух в помещении уже достаточно влажный или плохо циркулирующий, процесс высыхания замедляется.

В рекомендациях правительства Шотландии отмечается, что повышенную влажность в помещении можно снизить с помощью вентиляции. В частности, советуют не перекрывать вентиляционные отверстия, регулярно проветривать комнаты и использовать вытяжные вентиляторы.

Отдельной причиной повышенной влажности есть сушка одежды в помещении. Поэтому при похолодании важно не просто поставить сушилку в комнате, а позаботиться об отводе влаги.

Как правильно сушить белье дома

Хорошо отжимать вещи . Перед тем как развешивать белье, следует убедиться, что из ткани удалено как можно больше воды. Если это позволяет изготовитель одежды, можно использовать дополнительный цикл отжима.

. Перед тем как развешивать белье, следует убедиться, что из ткани удалено как можно больше воды. Если это позволяет изготовитель одежды, можно использовать дополнительный цикл отжима. Не развешивать вещи вплотную . Между отдельными предметами следует оставлять простор для циркуляции воздуха. Большие вещи лучше полностью расправлять, а не складывать в несколько слоев.

. Между отдельными предметами следует оставлять простор для циркуляции воздуха. Большие вещи лучше полностью расправлять, а не складывать в несколько слоев. Поставить сушилку у окна . Эксперты советуют размещать сушилку у частично открытого окна. Однако отмечают, что при возможности вещи должны сушиться на улице.

. Эксперты советуют размещать сушилку у частично открытого окна. Однако отмечают, что при возможности вещи должны сушиться на улице. Сушить белье в ванной, если там есть вентиляция . Oxford City Council рекомендует во время сушки в помещении использовать ванную комнату с закрытой дверью и открытым окном. Это помогает не распространять воду по всей квартире.

. Oxford City Council рекомендует во время сушки в помещении использовать ванную комнату с закрытой дверью и открытым окном. Это помогает не распространять воду по всей квартире. Не перекрывайте вентиляцию. Вентиляционные отверстия и приточные клапаны не следует закрывать мебелью или другими предметами. Воздух должен свободно циркулировать, чтобы влага могла покидать помещение.

Вентиляционные отверстия и приточные клапаны не следует закрывать мебелью или другими предметами. Воздух должен свободно циркулировать, чтобы влага могла покидать помещение. Не сушите одежду на батареях. Такой способ может увеличивать количество водяных паров в комнате. Вместо этого лучше использовать отдельную сушилку и обеспечить вентиляцию.

Какой должна быть влажность в квартире

Проверить уровень влажности можно с помощью гигрометра. По рекомендациям Агентства по охране окружающей среды США относительную влажность в помещении желательно поддерживать ниже 60%, а оптимальным диапазоном считается 30-50%.

Если на окнах регулярно появляются капли воды, это может свидетельствовать о чрезмерной влажности. В таком случае нужно не только вытирать конденсат, но и уменьшать количество влаги в воздухе и улучшать вентиляцию.

При необходимости можно использовать осушитель воздуха. Он помогает снизить количество влаги в помещении, особенно если белье регулярно приходится сушить в помещении.