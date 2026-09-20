Чому ми обираємо "не тих" партнерів: психолог про сценарії, які тягнуться з дитинства

Звідки беруться сценарії стосунків

За словами психолога, перші уявлення про любов, близькість, турботу та безпеку формуються ще в дитинстві, у стосунках із батьками або людьми, які нас виховували.

"Саме тоді ми несвідомо засвоюємо певний сценарій стосунків і переносимо його в доросле життя", - зазначає Красніхіна.

Через це вибір партнера може бути пов'язаний не лише з його особистими якостями, а й із тим, наскільки знайомими здаються людині певні моделі поведінки.

Чому може тягнути до емоційно недоступних людей

Красніхіна наводить приклад ситуації, коли в дитинстві любов і увагу потрібно було постійно заслужити.

"Якщо любов у сім'ї потрібно було "заслужити", людина може постійно обирати емоційно недоступних партнерів і намагатися завоювати їхню увагу", - пояснює експерт.

Схожий механізм може спрацьовувати й тоді, коли дитина росла в атмосфері критики або нестабільності. За словами психолога, такі моделі можуть сприйматися як більш зрозумілі й навіть комфортні, ніж спокійні та здорові стосунки.

Чому знайоме не завжди означає "добре"

Одна з головних причин повторення подібних сценаріїв полягає в тому, що людина може несвідомо тягнутися до того, що вже добре їй знайоме.



"Парадокс полягає в тому, що ми часто обираємо не те, що робить нас щасливими, а те, що є для нас знайомим. Навіть якщо цей досвід колись завдавав болю", - каже психолог.

Саме тому, за словами Красніхіної, люди нерідко закохуються не в тих, хто ставиться до них найкраще, а в тих, поруч із ким вони відчувають щось знайоме з дитинства.

Чи можна змінити цей сценарій

Психолог наголошує, що життєві сценарії не є вироком. Усвідомлення власних моделей поведінки може допомогти людині інакше подивитися на свій вибір та перестати повторювати один і той самий сценарій у стосунках.

"Усвідомлюючи власні моделі поведінки, людина отримує можливість змінювати свої вибори, будувати більш здорові стосунки й не повторювати один і той самий сценарій знову і знову", - вважає психолог.

За словами Красніхіної, шлях до щасливих стосунків іноді починається не з пошуку "правильної" людини, а з кращого розуміння себе.