Почему мы выбираем "не тех" партнеров: психолог о сценариях, которые тянутся с детства

Откуда берутся сценарии отношений

По словам психолога, первые представления о любви, близости, заботе и безопасности формируются еще в детстве, в отношениях с родителями или людьми, которые нас воспитывали.

"Именно тогда мы безотчетно усваиваем определенный сценарий отношений и переносим его во взрослую жизнь", - отмечает Краснихина.

Поэтому выбор партнера может быть связан не только с его личными качествами, но и с тем, насколько знакомыми кажутся человеку определенные модели поведения.

Почему может тянуть к эмоционально недоступным людям

Краснихина приводит пример ситуации, когда в детстве любовь и внимание нужно было постоянно заслужить.

"Если любовь в семье нужно было "заслужить", человек может постоянно выбирать эмоционально недоступных партнеров и пытаться завоевать их внимание", - объясняет эксперт.

Подобный механизм может срабатывать и тогда, когда ребенок рос в атмосфере критики или нестабильности. По словам психолога, такие модели могут восприниматься как более ясные и даже комфортные, чем спокойные и здоровые отношения.

Почему знакомое не всегда означает "хорошо"

Одна из главных причин повторения подобных сценариев состоит в том, что человек может бессознательно тянуться к тому, что уже хорошо ему знаком.



"Парадокс заключается в том, что мы часто выбираем не то, что делает нас счастливыми, а то, что нам знакомо. Даже если этот опыт когда-то причинял боль", - говорит психолог.

Именно поэтому, по словам Краснихиной, люди нередко влюбляются не в тех, кто относится к ним лучше, а в тех, рядом с кем они испытывают что-то знакомое с детства.

Можно ли изменить этот сценарий

Психолог отмечает, что жизненные сценарии не приговор. Осознание собственных моделей поведения может помочь человеку иначе посмотреть на свой выбор и перестать повторять один и тот же сценарий в отношениях.

"Осознавая собственные модели поведения, человек получает возможность менять свои выборы, строить более здоровые отношения и не повторять один и тот же сценарий снова и снова", - считает психолог.

По словам Краснихиной, путь к счастливым отношениям иногда начинается не с поиска "правильного" человека, а с лучшего понимания себя.