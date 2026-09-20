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Полезное 20 сентября 2026, 11:14

Почему мы выбираем "не тех" партнеров: психолог о сценариях, которые тянутся с детства

Наши первые близкие отношения могут влиять на то, кого мы выбираем партнерами уже во взрослом возрасте
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler Юлия Краснихина Юлия Краснихина Эксперт психолог
Как детский опыт может отражаться на выборе партнера (Styler)
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Многие хотя бы раз спрашивали себя, почему снова оказываются в отношениях с человеком, который им не подходит. То, что может казаться обычным невезением, время от времени связано с моделями близости, усвоенными еще в детстве.

Эксклюзивно для Styler психолог центра "Незламна" и психотерапевт в направлении гештальт-терапии Юлия Краснихина объяснила, как опыт отношений с родителями или другими близкими взрослыми может влиять на выбор партнера уже во взрослой жизни.

Откуда берутся сценарии отношений

По словам психолога, первые представления о любви, близости, заботе и безопасности формируются еще в детстве, в отношениях с родителями или людьми, которые нас воспитывали.

"Именно тогда мы безотчетно усваиваем определенный сценарий отношений и переносим его во взрослую жизнь", - отмечает Краснихина.

Поэтому выбор партнера может быть связан не только с его личными качествами, но и с тем, насколько знакомыми кажутся человеку определенные модели поведения.

Почему может тянуть к эмоционально недоступным людям

Краснихина приводит пример ситуации, когда в детстве любовь и внимание нужно было постоянно заслужить.

"Если любовь в семье нужно было "заслужить", человек может постоянно выбирать эмоционально недоступных партнеров и пытаться завоевать их внимание", - объясняет эксперт.

Подобный механизм может срабатывать и тогда, когда ребенок рос в атмосфере критики или нестабильности. По словам психолога, такие модели могут восприниматься как более ясные и даже комфортные, чем спокойные и здоровые отношения.

Почему знакомое не всегда означает "хорошо"

Одна из главных причин повторения подобных сценариев состоит в том, что человек может бессознательно тянуться к тому, что уже хорошо ему знаком.

"Парадокс заключается в том, что мы часто выбираем не то, что делает нас счастливыми, а то, что нам знакомо. Даже если этот опыт когда-то причинял боль", - говорит психолог.

Именно поэтому, по словам Краснихиной, люди нередко влюбляются не в тех, кто относится к ним лучше, а в тех, рядом с кем они испытывают что-то знакомое с детства.

Можно ли изменить этот сценарий

Психолог отмечает, что жизненные сценарии не приговор. Осознание собственных моделей поведения может помочь человеку иначе посмотреть на свой выбор и перестать повторять один и тот же сценарий в отношениях.

"Осознавая собственные модели поведения, человек получает возможность менять свои выборы, строить более здоровые отношения и не повторять один и тот же сценарий снова и снова", - считает психолог.

По словам Краснихиной, путь к счастливым отношениям иногда начинается не с поиска "правильного" человека, а с лучшего понимания себя.

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Отношения
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