Чому пилосос погано всмоктує пил: рекомендації Electrolux і Kärcher, які допоможуть вирішити проблему

Чому пилосос втрачає потужність

Найчастіше проблема пов'язана з порушенням проходження повітря через пристрій. Пилосос затягує повітря разом із пилом і дрібним сміттям, але коли цей потік перекривається, ефективність прибирання знижується.

За інформацією виробника побутової техніки Electrolux, серед поширених причин слабкого всмоктування - переповнений пилозбірник, забруднені фільтри, засмічення повітряних каналів і щітки.

Перед будь-якою перевіркою вимкніть пилосос та від'єднайте його від електромережі. Якщо модель акумуляторна, вимкніть пристрій і дотримуйтеся інструкції виробника щодо безпечного очищення.

Переповнений контейнер або мішок для пилу

Першою варто перевірити найпростішу причину - заповнений пилозбірник.

Коли контейнер переповнений, сміття може перешкоджати нормальному руху повітря. У моделях із мішками схожа проблема виникає, коли пори матеріалу забиваються дрібним пилом.

Щоб усунути проблему, вийміть контейнер і очистьте його. Навіть якщо він ще не заповнений повністю, варто перевірити, чи не перекриває пил повітряний канал.

Якщо пилосос працює з одноразовим мішком, замініть його на новий. Такі мішки не призначені для прання або повторного використання.

Перед увімкненням переконайтеся, що контейнер або мішок встановлено правильно, а кришка щільно закрита.

Забитий фільтр не пропускає повітря

Навіть порожній контейнер не гарантує нормальної роботи, якщо фільтр забруднений.

Дрібний пил поступово накопичується у фільтрувальному матеріалі та зменшує потік повітря. Через це пилосос може гірше прибирати, хоча звук двигуна майже не змінюється.

Щоб перевірити фільтр, знайдіть його відповідно до інструкції своєї моделі. Огляньте, чи немає на поверхні щільного шару пилу, пошкоджень або деформацій.

Якщо виробник дозволяє промивати фільтр водою, після очищення дочекайтеся його повного висихання. Встановлювати вологий фільтр назад не можна.

Важливо пам'ятати, що не всі фільтри придатні для миття. Деякі HEPA-фільтри та інші фільтрувальні елементи потребують сухого очищення або заміни.

Засмічення шланга або трубки

Якщо пилосос раптово перестав збирати сміття після прибирання, причина може бути у предметі, який застряг усередині.

Найчастіше проходженню повітря заважають грудки волосся, папір, великі шматочки сміття або інші предмети, які пилосос випадково втягнув.

Виробник техніки Kärcher рекомендує у разі зменшення потужності перевіряти насадку, трубку, ручку та шланг на наявність засмічень.

Щоб знайти проблему, від'єднайте шланг від корпусу та огляньте його з обох боків. Якщо конструкція дозволяє, перевірте окремо трубку й насадку.

Сміття, яке видно біля краю, можна обережно витягнути руками або відповідним негострим інструментом.

Не намагайтеся проштовхнути засмічення силою та не використовуйте гострі металеві предмети, які можуть пошкодити шланг.

Що робити, якщо щітка пилососа не обертається

Іноді пилосос зберігає нормальну силу всмоктування, але погано збирає сміття саме з килима.

Причиною може бути щітковий валик, навколо якого намоталися волосся, шерсть домашніх тварин або нитки. Якщо щітка перестає обертатися, ефективність прибирання ворсистих поверхонь знижується.

Electrolux рекомендує перевіряти насадку та щітковий валик на засмічення, а також використовувати відповідну насадку для конкретного покриття.

Щоб очистити щітку, зніміть насадку, якщо це передбачено конструкцією, та перевірте, чи немає волосся або ниток навколо валика. Обережно приберіть намотане сміття та переконайтеся, що щітка не заблокована, перш ніж збирати пристрій.

Якщо валик не обертається навіть після очищення, причиною може бути несправність його приводу. У такому випадку варто звернутися до сервісу.

Пошкоджені ущільнювачі та нещільні з'єднання

Ще одна менш очевидна причина - втрата герметичності.

Якщо повітря потрапляє всередину через щілину в корпусі, пошкоджений шланг або зношене ущільнення, сила всмоктування на насадці може зменшуватися.

Kärcher серед способів усунення цієї проблеми називає заміну ущільнювачів. Перевірте, чи щільно закривається кришка пилозбірника, чи правильно встановлено контейнер та чи немає видимих тріщин на шлангу.

Якщо ущільнювач деформувався або порвався, краще замінити його на сумісну деталь, а не намагатися заклеїти пошкодження.

Пилосос перегрівається або сам вимикається

Якщо пристрій не лише погано всмоктує пил, а й раптово вимикається, причиною може бути перегрівання через засмічення.

У рекомендаціях Electrolux, що заблокована щітка, насадка або шланг можуть спричинити перегрівання пристрою. У такому разі потрібно вимкнути пилосос, перевірити доступні повітряні канали та дати техніці охолонути згідно з інструкцією до конкретної моделі.

Не варто багаторазово вмикати пилосос, якщо він відразу вимикається знову. Якщо проблема повторюється після очищення, потрібна діагностика.

Коли пилосос потрібно віднести до майстра

Самостійне очищення допомагає не завжди. Звернутися до сервісного центру варто, якщо:

пилосос не відновив силу всмоктування після очищення фільтрів і повітряних каналів;

двигун видає незвичний свист, скрегіт або стукіт;

з'явився запах горілої ізоляції чи дим;

пристрій постійно перегрівається або вимикається;

пошкоджений кабель, вилка чи корпус;

щітковий механізм не працює після видалення засмічення.

Якщо з'явилися дим, іскри або запах горілого, негайно припиніть використання пристрою та безпечно від'єднайте його від живлення. Не розбирайте двигун і не ремонтуйте електричні компоненти самостійно без відповідної кваліфікації.