Чорна п'ятниця в Україні: коли будуть розпродажі у 2026 році

Коли Чорна п'ятниця у 2026 році

Чорна п'ятниця цьогоріч відбудеться 27 листопада. Її дата пов'язана з американським Днем подяки, який відзначають у четвертий четвер листопада.

Згідно з календарем федеральних свят США, у 2026 році День подяки припадає на 26 листопада. Наступного дня традиційно відбувається Чорна п'ятниця.

В Україні цей день не є офіційним святом, проте магазини використовують його для проведення сезонних розпродажів.

Коли почнуться розпродажі в Україні

Попри те, що Чорна п'ятниця припадає на 27 листопада, знижки в українських магазинах можуть з'явитися ще до цієї дати.

Єдиного графіка розпродажів немає. Одні магазини починають акції за кілька днів до Чорної п'ятниці, інші приурочують їх безпосередньо до 27 листопада.

Тривалість також відрізняється: розпродажі можуть обмежуватися одним днем або охоплювати цілий тиждень.

Як виникла Чорна п'ятниця та чому її так назвали

Традиція прийшла зі США, проте спочатку назва Чорної п'ятниці не була пов'язана з великими знижками.

Як пояснює HISTORY, у 1950-х роках поліціянти Філадельфії використовували вислів Black Friday для опису хаосу, який виникав у місті наступного дня після Дня подяки.

Тоді до Філадельфії приїжджали численні туристи і покупці, зокрема напередодні традиційного футбольного матчу між командами армії та флоту США. Через натовпи, затори і крадіжки правоохоронцям доводилося працювати понаднормово.

До 1961 року назва вже стала поширеною у місті. Місцеві підприємці навіть намагалися замінити її на Big Friday, тобто "Велику п'ятницю", щоб позбутися негативних асоціацій. Однак нова назва не прижилася.

У 1980-х роках з'явилося інше пояснення. Продавці почали пов'язувати Чорну п'ятницю з прибутками: у бухгалтерських записах збитки традиційно позначали червоним кольором, а прибутки - чорним.

Так виникла популярна версія, що саме цього дня магазини переходили від збитків до прибутків. Проте це пояснення з'явилося значно пізніше і не відображає справжнього походження назви.

Згодом Чорна п'ятниця закріпилася як день масштабних розпродажів, а традиція поширилася за межі США, зокрема й в Україні.