Черная пятница в Украине: когда будут распродажи в 2026 году

Когда Черная пятница в 2026 году

Черная пятница состоится 27 ноября. Ее дата связана с американским Днем благодарения, который отмечается в четвертый четверг ноября.

Согласно календарю федеральных праздников США, в 2026 году День благодарения приходится на 26 ноября. На следующий день традиционно проходит Черная пятница.

В Украине этот день не официальный праздник, однако магазины используют его для проведения сезонных распродаж.

Когда начнутся распродажи в Украине

Несмотря на то, что Черная пятница выпадает на 27 ноября, скидки в украинских магазинах могут появиться еще до этой даты.

Единого графика распродаж нет. Одни магазины начинают акции за несколько дней до Черной пятницы, другие приурочивают их к 27 ноября.

Продолжительность также отличается: распродажи могут ограничиваться одним днем или охватывать целую неделю.

Как возникла Черная пятница и почему ее так назвали

Традиция пришла из США, однако первоначально название Черной пятницы не было связано с большими скидками.

Как объясняет HISTORY, в 1950-х годах полицейские Филадельфии использовали выражение Black Friday для описания хаоса, возникавшего в городе на следующий день после Дня благодарения.

Тогда в Филадельфию приезжали многочисленные туристы и покупатели, в частности, накануне традиционного футбольного матча между командами армии и флота США. Из-за толп, пробок и воровства правоохранителям приходилось работать сверхурочно.

К 1961 году название уже стало распространенным в городе. Местные предприниматели даже пытались заменить ее на Big Friday, то есть "Большую пятницу", чтобы избавиться от негативных ассоциаций. Однако новое название не прижилось.

В 1980-х годах появилось другое объяснение. Продавцы начали связывать Черную пятницу с прибылями: в бухгалтерских записях убытки традиционно обозначали красным цветом, а доходы - черным.

Так возникла популярная версия, что именно в этот день магазины переходили от убытков к прибылям. Однако это объяснение появилось гораздо позже и не отражает подлинного происхождения названия.

Впоследствии Черная пятница закрепилась как день масштабных распродаж, а традиция распространилась за пределы США, в том числе и в Украине.