Як безпечно почистити корпус осушувача

Перш ніж починати очищення, вимкніть осушувач та обов'язково витягніть вилку з розетки.

У своєму матеріалі GE Appliances зазначає, що корпус пристрою можна протирати м'якою вологою тканиною з невеликою кількістю делікатного мийного засобу. Для видалення пилу з передньої решітки підійде пилосос із насадкою або м'яка щітка.

Не використовуйте абразивні засоби та відбілювачі. Також не можна заливати воду всередину корпусу або розпилювати мийні засоби безпосередньо на вентиляційні отвори.

Особливо обережно протирайте панель керування, щоб волога не потрапила до електронних компонентів.

Як правильно вимити резервуар для води

У контейнері постійно накопичується конденсат. Якщо регулярно не очищати його, з часом може з'явитися слизький наліт, пліснява або неприємний запах.

Фахівці Frigidaire пояснюють, що миття резервуара м'яким мийним засобом допомагає зменшити утворення водоростей і запахів. У моделях із помпою це також знижує ризик її засмічення.

Щоб очистити резервуар:

Вимкніть осушувач та від'єднайте його від електромережі. Обережно витягніть контейнер і злийте воду. Промийте резервуар водою з невеликою кількістю м'якого мийного засобу. Ретельно сполосніть його чистою водою та дайте висохнути. Встановіть контейнер назад, переконавшись, що він правильно зафіксований.

Не намагайтеся силоміць від'єднувати ручки, кришки або інші деталі. Якщо конструкція передбачає розбирання резервуара, дотримуйтеся інструкції виробника.

Якщо осушувач має дренажний шланг, його також потрібно перевіряти на забруднення. Перед тривалим зберіганням шланг слід від'єднати та просушити, а перед повторним використанням - промити.

Як почистити фільтр осушувача

Забруднений пиловий фільтр може обмежувати потік повітря та знижувати ефективність осушення.

У De'Longhi радять прибирати пил із фільтра за допомогою пилососа. Якщо він сильно забруднений, його можна промити водою температурою не вище 40 градусів.

Проте перед миттям потрібно переконатися, що виробник дозволяє такий спосіб очищення саме для вашої моделі. Після промивання фільтр повинен повністю висохнути. Встановлювати вологу деталь назад не слід.

Чому не всі фільтри можна мити

У деяких осушувачах, крім звичайного пилового фільтра, встановлюють додаткові HEPA або вугільні фільтри для очищення повітря.

За словами фахівців, більшість таких фільтрів потрібно замінювати, а не промивати. Вода може пошкодити фільтрувальний матеріал і знизити ефективність його роботи.

Також не варто ставити пилові фільтри в посудомийну машину.

Тому перед очищенням перевірте тип встановленого фільтра. Якщо він не призначений для миття, використовуйте лише дозволений виробником спосіб догляду або замініть його.

Чому після очищення осушувач показує заповнений бак

Іноді після миття резервуара індикатор заповнення продовжує світитися, хоча води всередині вже немає.

У власному матеріалі LG пояснює, що в деяких моделях причиною може бути застряглий поплавок - механізм, який визначає рівень води.

У такому випадку виробник рекомендує вимкнути пристрій, обережно дістати резервуар і злегка струсити його вгору-вниз, щоб перевірити, чи вільно рухається поплавок. Водночас відкривати захисну кришку цього механізму не можна, оскільки це може порушити його роботу.

Якщо після перевірки поплавка та правильного встановлення резервуара індикатор не згасає, краще звернутися до служби підтримки або сервісного центру.

Як часто потрібно чистити осушувач

Періодичність очищення залежить від моделі, запиленості приміщення та інтенсивності використання.

Для домашнього догляду можна орієнтуватися на такий графік:

Після наповнення резервуара - зливати конденсат.

Раз на тиждень - перевіряти стан контейнера та промивати його за потреби.

Раз на 2 тижні - перевіряти пиловий фільтр та очищати відповідно до інструкції.

Перед тривалим зберіганням - очистити резервуар, фільтр і переконатися, що всі вимиті деталі висохли.

Це орієнтовний графік, а не універсальна вимога для всіх осушувачів. Якщо виробник встановив інші інтервали очищення, вартує дотримуватися саме їх.