Як підготувати півонії до зими: терміни обрізки та правила укриття молодих кущів

Коли обрізати півонії в листопаді

Поки листя трав'янистої півонії зелене та здорове, рослина накопичує поживні речовини в коренях. Коли воно побуріє та всохне, стебла можна зрізати. Зазвичай листя відмирає після сильного заморозку, пояснюють фахівці Університету штату Айова.

Як обрізати півонії різних груп

Трав'янисті півонії. Зріжте відмерлі стебла гострим чистим секатором, не зачіпаючи бруньок біля основи куща. Зріз робіть майже врівень із землею, як радять фахівці у пам'ятці про обрізування півоній.

Зріжте відмерлі стебла гострим чистим секатором, не зачіпаючи бруньок біля основи куща. Зріз робіть майже врівень із землею, як радять фахівці у пам'ятці про обрізування півоній. Деревоподібні півонії. Залиште живі здерев'янілі гілки з бруньками. Якщо сухі листки ще тримаються на пагонах, зріжте їх разом із черешками. Наприкінці зими суху верхівку пагона можна вкоротити до здорової бруньки, радить Королівське садівниче товариство Великої Британії (RHS).

Залиште живі здерев'янілі гілки з бруньками. Якщо сухі листки ще тримаються на пагонах, зріжте їх разом із черешками. Наприкінці зими суху верхівку пагона можна вкоротити до здорової бруньки, радить Королівське садівниче товариство Великої Британії (RHS). Півонії Іто. У цих гібридів трав'янистих і деревоподібних півоній основа пагонів іноді дерев'яніє. У розсаднику Peony's Envy радять восени вкорочувати стебла, залишаючи приблизно 10-13 см над землею. Перед обрізуванням огляньте кожен пагін. Якщо на ньому видно бічні бруньки, зробіть зріз над ними.

Що прибрати з квітника

Опале листя та зрізані стебла винесіть із квітника. На них можуть зимувати збудники грибкових хвороб, тому такі рештки не варто класти в домашній компост, пояснюють фахівці Університету Міннесоти.

Якщо на листі були плями чи наліт, перед обрізуванням наступного куща очистьте та продезінфікуйте леза секатора.

Яким півоніям потрібне укриття

Добре вкорінені трав'янисті півонії та гібриди Іто зазвичай зимують без укриття. Важливо, щоб узимку вода не застоювалася біля коренів, наголошують у посібнику з догляду за цими півоніями.

У першу зиму після посадки півонію можна замульчувати корою, коли підмерзне верхній шар ґрунту. Мульча зменшує ризик, що під час відлиг і повторних морозів земля виштовхне корені на поверхню. Рано навесні відгорніть кору над кущем, як радять у пам'ятці Американського товариства півоній про посадку.

Деревоподібну півонію на відкритій ділянці можна захистити від сильного вітру сітчастим екраном. Розмістіть екран на відстані від гілок із того боку, звідки найчастіше дме вітер, радять фахівці Університету штату Мен.

Чи поливати та підживлювати півонії в листопаді

Дорослим укоріненим кущам зазвичай вистачає осінніх дощів. Якщо земля біля нещодавно посадженої півонії суха і ще не промерзла, полийте її. Це допоможе рослині вкоренитися до зими, пояснюють фахівці Університету Небраски в Лінкольні.

Восени півонії не потребують планового підживлення, зазначають в Університеті Коннектикуту.