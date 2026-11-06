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Полезное 06 ноября 2026, 16:27

Как подготовить пионы к зиме: сроки обрезки и правила укрытия молодых кустов

Когда браться за секатор и как защитить пионы в первую зиму после посадки
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Женщина готовит пионы к зиме (коллаж: Styler)
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Осенью у одних пионов засыхают и листья, и стебли. У других на оголенных ветвях уже есть почки, из которых весной разовьются новые побеги и цветы.

Styler рассказывает, как обрезать пионы разных групп и когда молодым кустам нужны полив и мульча.

Когда обрезать пионы в ноябре

Пока листья травянистого пиона зеленые и здоровые, растение накапливает питательные вещества в корнях. Когда оно побуреет и засохнет, стебли можно срезать. Обычно листья отмирают после сильной заморозки, объясняют специалисты Университета штата Айова.

Как обрезать пионы разных групп

  • Травянистые пионы. Срежьте отмершие стебли острым чистым секатором, не затрагивая почек у основания куста. Срез делайте почти заподлицо с землей, как советуют специалисты в памятке об обрезке пионов.
  • Древовидные пионы. Оставьте живые одревесневшие ветки с почками. Если сухие листья еще держатся на побегах, срежьте их вместе с черенками. В конце зимы сухую верхушку побега можно укоротить до здоровой почки, советует Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS).
  • Пионы Ито. У этих гибридов травянистых и древовидных пионов основание побегов иногда деревенеет. В питомнике Peony's Envy советуют осенью укорачивать стебли, оставляя примерно 10-13 см над землей. Перед обрезкой осмотрите каждый побег. Если на нем видны боковые почки, сделайте срез над ними.

Что убрать из цветника

Опавшие листья и срезанные стебли вынесите из цветника. На них могут зимовать возбудители грибковых заболеваний, поэтому такие остатки не стоит класть в домашний компост, объясняют специалисты Университета Миннесоты.

Если на листьях были пятна или налет, перед обрезкой следующего куста очистите и продезинфицируйте лезвия секатора.

Каким пионам нужно укрытие

Хорошо укоренившиеся травянистые пионы и гибриды Ито обычно зимуют без укрытия. Важно, чтобы зимой вода не застаивалась у корней, подчеркивают в пособии по уходу за этими пионами.

В первую зиму после посадки пион можно замульчировать корой, когда подмерзнет верхний слой почвы. Мульча уменьшает риск, что во время оттепелей и повторных морозов земля вытолкнет корни на поверхность. Рано весной отверните кору над кустом, как советуют в памятке Американского общества пионов о посадке.

Древовидный пион на открытом участке можно защитить от сильного ветра сетчатым экраном. Разместите экран на расстоянии от ветвей с той стороны, откуда дует ветер, советуют специалисты Университета штата Мэн.

Поливать и подпитывать пионы в ноябре

Взрослым укоренившимся кустам обычно хватает осенних дождей. Если земля возле недавно посаженного пиона сухая и еще не промерзшая, полейте ее. Это поможет растению укорениться до зимы, объясняют специалисты Университета Небраски в Линкольне.

Осенью пионы не нуждаются в плановой подпитке, отмечают в Университете Коннектикута.

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