Как подготовить пионы к зиме: сроки обрезки и правила укрытия молодых кустов
Осенью у одних пионов засыхают и листья, и стебли. У других на оголенных ветвях уже есть почки, из которых весной разовьются новые побеги и цветы.
Styler рассказывает, как обрезать пионы разных групп и когда молодым кустам нужны полив и мульча.
Когда обрезать пионы в ноябре
Пока листья травянистого пиона зеленые и здоровые, растение накапливает питательные вещества в корнях. Когда оно побуреет и засохнет, стебли можно срезать. Обычно листья отмирают после сильной заморозки, объясняют специалисты Университета штата Айова.
Как обрезать пионы разных групп
- Травянистые пионы. Срежьте отмершие стебли острым чистым секатором, не затрагивая почек у основания куста. Срез делайте почти заподлицо с землей, как советуют специалисты в памятке об обрезке пионов.
- Древовидные пионы. Оставьте живые одревесневшие ветки с почками. Если сухие листья еще держатся на побегах, срежьте их вместе с черенками. В конце зимы сухую верхушку побега можно укоротить до здоровой почки, советует Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS).
- Пионы Ито. У этих гибридов травянистых и древовидных пионов основание побегов иногда деревенеет. В питомнике Peony's Envy советуют осенью укорачивать стебли, оставляя примерно 10-13 см над землей. Перед обрезкой осмотрите каждый побег. Если на нем видны боковые почки, сделайте срез над ними.
Что убрать из цветника
Опавшие листья и срезанные стебли вынесите из цветника. На них могут зимовать возбудители грибковых заболеваний, поэтому такие остатки не стоит класть в домашний компост, объясняют специалисты Университета Миннесоты.
Если на листьях были пятна или налет, перед обрезкой следующего куста очистите и продезинфицируйте лезвия секатора.
Каким пионам нужно укрытие
Хорошо укоренившиеся травянистые пионы и гибриды Ито обычно зимуют без укрытия. Важно, чтобы зимой вода не застаивалась у корней, подчеркивают в пособии по уходу за этими пионами.
В первую зиму после посадки пион можно замульчировать корой, когда подмерзнет верхний слой почвы. Мульча уменьшает риск, что во время оттепелей и повторных морозов земля вытолкнет корни на поверхность. Рано весной отверните кору над кустом, как советуют в памятке Американского общества пионов о посадке.
Древовидный пион на открытом участке можно защитить от сильного ветра сетчатым экраном. Разместите экран на расстоянии от ветвей с той стороны, откуда дует ветер, советуют специалисты Университета штата Мэн.
Поливать и подпитывать пионы в ноябре
Взрослым укоренившимся кустам обычно хватает осенних дождей. Если земля возле недавно посаженного пиона сухая и еще не промерзшая, полейте ее. Это поможет растению укорениться до зимы, объясняют специалисты Университета Небраски в Линкольне.
Осенью пионы не нуждаются в плановой подпитке, отмечают в Университете Коннектикута.
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