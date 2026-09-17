Як зберегти яблука в папері до весни: покрокові правила та поради

Які яблука підходять для тривалого зберігання

Перед закладанням урожаю переберіть яблука. Для зберігання залишайте цілі, здорові плоди без тріщин, вм'ятин, ударів і слідів гнилі. Навіть невелике пошкодження шкірки може стати місцем, звідки почнеться псування.

Для тривалого зберігання краще підходять пізні осінні та зимові сорти. Збирати їх бажано акуратно, не кидаючи яблука в ящик і не стискаючи пальцями.

Мити плоди перед закладанням на зберігання не потрібно. Якщо яблука вологі, їх варто спочатку добре просушити.

Як правильно загорнути яблука в папір

Кожне яблуко загорніть окремо в тонкий чистий папір. Плід можна покласти хвостиком догори, після чого акуратно загорнути його з усіх боків.

Для цього підійде звичайний тонкий папір або пергамент. Якщо використовуєте газету, важливо, щоб вона не мала кольорового друку.

Загорнуті яблука складайте в один або кілька шарів у дерев'яні чи картонні ящики. Не потрібно утрамбовувати плоди - між ними має залишатися трохи простору.

Де тримати яблука взимку

Найкраще місце для врожаю - прохолодне, сухе та добре провітрюване приміщення, де температура залишається відносно стабільною. Це може бути підвал, льох або відповідна комора.

Ящики краще не ставити безпосередньо на підлогу. Під час зберігання яблука потрібно регулярно оглядати.

Якщо помітили плід, який почав псуватися, його слід одразу прибрати. Інакше гниль може швидко перейти на сусідні яблука.

Тож головне правило тривалого зберігання просте: якісні плоди, чистий папір, правильна тара та регулярний контроль урожаю. За таких умов яблука можна зберегти на значно довший термін, хоча конкретний період залежатиме від сорту та умов у приміщенні.