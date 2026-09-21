Як зберігати картоплю, щоб долежала до весни: оптимальна температура, вологість та сусідство

Яку картоплю краще закладати на зиму

Для тривалого зберігання найкраще підходять середньопізні та пізні сорти. Вони мають тривалий період спокою, тому за правильних умов можуть зберігатися до весни.

У середньопізніх сортів період спокою може тривати близько 5-6 місяців, а у пізніх - до 7-8 місяців.

Натомість ранні сорти для зимового зберігання підходять значно гірше. Після збору вони швидше виходять із періоду спокою і можуть почати проростати вже восени.

Тому якщо плануєте зберігати картоплю всю зиму, краще віддавати перевагу саме пізнім сортам.

Помилка №1: одразу складати картоплю в підвал

Після викопування бульби не варто відразу переносити в постійне сховище. Картоплю потрібно просушити кілька днів у затіненому, добре провітрюваному місці.

Водночас залишати її під прямими сонячними променями не можна. Світло сприяє утворенню соланіну - речовини, через яку шкірка зеленіє.

Особливо важливо добре просушити картоплю, якщо під час збору врожаю бульби контактували з вологою землею. Якщо відправити їх у льох сирими, надлишок вологи створить сприятливі умови для розвитку гнилі та грибка.

Помилка №2: не перебирати бульби перед зберіганням

Закладати на зиму всю картоплю без сортування - погана ідея.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), перед зберіганням потрібно відкласти:

гнилі бульби;

хворі екземпляри;

сильно пошкоджену картоплю;

бульби з порізами та іншими механічними ушкодженнями.

Одна гнила картоплина може стати джерелом інфекції для сусідніх бульб. Тому пошкоджені екземпляри краще не залишати разом із запасами.

Під час подальшого зберігання картоплю також варто періодично перебирати та одразу прибирати бульби, які почали псуватися.

Помилка №3: неправильна температура

Температурний режим - один із ключових факторів тривалого зберігання картоплі.

Фахівці із кліматичного обладнання для овочесховищ на порталі AgroPortal зазначають, що оптимально підтримувати в приміщенні температуру приблизно +2...+4 °C. Допустимим орієнтиром можна вважати близько +2...+5 °C, залежно від сорту та умов зберігання.

Якщо температура тривалий час тримається на рівні +5...+6 °C і вище, бульби можуть почати передчасно проростати.

А ось мінусова температура також небезпечна. За переохолодження крохмаль у картоплі частково перетворюється на цукри. Через це після відтавання бульби можуть мати солодкуватий смак, змінювати консистенцію та швидше псуватися.

Помилка №4: ігнорувати вологість

Не менш важлива й вологість повітря. Для картоплі під час тривалого зберігання оптимальним вважається рівень близько 90-95%, зазначають на AgroPortal.

Занадто сухе повітря також небажане: за вологості нижче приблизно 80% бульби можуть втрачати вологу, зморщуватися та ставати млявими.

Помилка №5: залишати картоплю на світлі

Картопля повинна зберігатися в темному місці.

Навіть якщо бульби лежать у гаражі, де вдень постійно горить лампа або потрапляє сонячне світло, це може негативно впливати на їхню якість. Шкірка зеленіє, а в бульбах накопичуються глікоалкалоїди, зокрема соланін.

Тому для зберігання краще використовувати непрозорі ємності або мішки, а вікно в підвалі чи гаражі за потреби затемнити.

Помилка №6: зберігати картоплю в поліетиленових мішках

Щільні поліетиленові пакети або мішки - не найкращий варіант для тривалого зберігання.

Усередині може накопичуватися волога, а недостатня циркуляція повітря створює сприятливі умови для псування бульб.

Краще використовувати дерев'яні ящики, сітки або інші ємності, які забезпечують доступ повітря.

Не варто також насипати картоплю надто товстим шаром без вентиляції - нижні бульби можуть перегріватися або відволожуватися.

Помилка №7: неправильне сусідство

Деякі овочі та фрукти краще не тримати поруч із картоплею.

Зокрема, небажано зберігати її разом із яблуками та грушами, оскільки під час дозрівання вони виділяють етилен, який може впливати на процеси дозрівання та проростання бульб.

А ось буряк може бути хорошим сусідом для картоплі. Він здатний поглинати частину надлишкової вологи, тоді як картопля може віддавати її в навколишнє середовище. Їх можна зберігати в одному приміщенні, бажано в окремих ящиках.

Цибулю та часник також краще тримати окремо від картоплі, наприклад у сітках, забезпечивши хорошу вентиляцію.

Помилка №8: забути про картоплю після закладання

Навіть якщо одразу після збору врожаю все зроблено правильно, залишати запаси без нагляду на всю зиму не варто.

Приблизно раз на 2-3 тижні бажано оглядати картоплю. Звертайте увагу на:

появу гнилі;

темні плями;

зморщену або надто мляву шкірку;

неприємний чи незвичний запах;

конденсат у приміщенні;

активне проростання.

Якщо в підвалі з'явився конденсат, приміщення потрібно провітрити та з'ясувати причину підвищеної вологості.

Чим раніше виявити проблему, тим більше шансів зберегти решту врожаю.

Де краще зберігати картоплю

Найкращий варіант для великих запасів - сухий, темний, прохолодний і добре вентильований підвал або льох, де можна підтримувати стабільну температуру та вологість.

Гараж також може підійти, якщо там немає різких перепадів температури, промерзання та надмірної вологості.

А от зберігати великі запаси картоплі на кухні, біля батареї, сміттєвого відра або в теплому приміщенні не варто. За високої температури бульби швидко втрачатимуть якість і почнуть проростати.

Невелику кількість картоплі можна зберігати в квартирі протягом певного часу, але для тривалого зимового зберігання такі умови не підходять.