Чому у спатифілума чорніє та сохне листя

Спатифілум походить із тропічних лісів, де росте за умов розсіяного освітлення, тепла та достатньої вологості повітря. Взимку підтримувати такі умови у квартирі складніше через роботу батарей, короткий світловий день і перепади температури.

Я к зазначають у The Old Farmer's Almanac, причинами появи сухих коричневих кінчиків листя можуть бути:

низька вологість повітря;

пересихання ґрунту;

надмірне підживлення;

надлишок прямих сонячних променів;

чутливість до окремих речовин у водопровідній воді, зокрема фторидів.

Почорніння листя може бути наслідком переохолодження. Tom's Guide відзначає, що спатифілум особливо чутливий до холодних протягів, тоді як гаряче повітря від батарей прискорює висихання рослини.

Як визначити, чого бракує спатифілуму

За зовнішнім виглядом листя та станом ґрунту можна визначити ймовірну причину проблеми:

Сухі коричневі кінчики - недостатня вологість повітря, нерегулярний полив або надлишок мінеральних солей у ґрунті.

Зів'яле листя при сухому ґрунті - нестача води.

Зів'яле листя при вологому ґрунті - можливе пошкодження кореневої системи через надмірний полив.

Почорніння листя після провітрювання - імовірне переохолодження.

Поступове пожовтіння одного нижнього листка - може бути природним процесом старіння.

В'янення спатифілума не завжди означає, що його потрібно полити. Якщо ґрунт залишається вологим, додаткова порція води може посилити пошкодження коренів.

Як правильно доглядати за спатифілумом узимку

Переставте рослину подалі від батарей

Як ідеться в матеріалі Homes & Gardens, спатифілум краще почувається за стабільної температури приблизно 18-27 градусів тепла.

Поставте горщик у добре освітленому місці, захищеному від прямих сонячних променів, холодних протягів і потоків гарячого повітря.

Якщо через перебої з опаленням у квартирі стає прохолодно, заберіть рослину з холодного підвіконня. Під час провітрювання також стежте, щоб листя не контактувало з холодним повітрям.

За надмірної сухості повітря можна скористатися зволожувачем. Водночас не потрібно компенсувати низьку вологість повітря частішим поливом.

Змініть режим поливу

За рекомендаціями Gardening Know How, через скорочення світлового дня та сповільнення росту спатифілум може потребувати менше води, ніж улітку.

Замість поливу за графіком перевіряйте вологість ґрунту пальцем. Якщо верхній шар підсох, полийте рослину водою кімнатної температури так, щоб її надлишок витік через дренажні отвори. Воду, яка залишилася в піддоні, злийте.

Якщо кінчики листя продовжують сохнути попри правильний полив і достатню вологість повітря, спробуйте використовувати дистильовану воду.

Не намагайтеся стимулювати ріст добривами

Наприкінці осені та взимку спатифілум може повільніше випускати нове листя та рідше цвісти. За відсутності активного росту підживлення краще призупинити.

Надлишок добрив сприяє накопиченню солей у ґрунті, що може пошкодити коріння та спричинити побуріння кінчиків листя.

Відновлювати регулярне підживлення доцільно навесні, коли рослина почне активно рости.

Що робити, якщо у спатифілума загниває коріння

Якщо листя продовжує в'янути, хоча ґрунт залишається вологим, необхідно перевірити стан кореневої системи.

За інформацією фахівців Університету Меріленду, здорові корені зазвичай світлі та пружні, тоді як уражені гниллю стають темними та м'якими.

У разі виявлення загнивання:

обережно дістаньте рослину з горщика;

видаліть пошкоджені корені чистими гострими ножицями;

пересадіть рослину у свіжий пухкий субстрат для кімнатних рослин;

використовуйте чистий горщик із дренажними отворами.

Якщо більша частина кореневої системи загинула, врятувати спатифілум може не вдатися.

Водночас пересаджувати рослину лише через кілька сухих кінчиків листя не потрібно.

Якщо темні плями продовжують поширюватися навіть після зміни умов утримання, причиною також може бути грибкове або бактеріальне захворювання. У такому разі спатифілум краще тимчасово ізолювати від інших кімнатних рослин до з'ясування причини.

Чи потрібно обрізати почорніле листя спатифілума

Пошкоджені ділянки листя вже не відновлять зеленого кольору. Сухі кінчики можна обережно обрізати чистими ножицями, не зачіпаючи здорових тканин.

Фахівці RHS рекомендують видаляти відмерле листя та зів'ялі суцвіття біля основи стебла. Під час обрізування краще користуватися рукавичками, оскільки сік рослини може подразнювати шкіру.

Також спатифілум необхідно тримати в недоступному для домашніх тварин місці. За даними ASPCА, рослина токсична для котів і собак через вміст нерозчинних оксалатів кальцію.

Ознаками відновлення спатифілума стануть припинення появи нових темних плям, збереження пружності листя та згодом поява здорових молодих листків.