Почему у спатифиллума чернеют и сохнут листья

Спатифилум происходит из тропических лесов, где растет при рассеянном освещении, тепле и достаточной влажности воздуха. Зимой поддерживать такие условия в квартире сложнее из-за работы батарей, короткого светового дня и перепадов температуры.

Как отмечают в The Old Farmer's Almanac, причинами появления сухих коричневых кончиков листьев могут быть:

низкая влажность воздуха;

пересыхание грунта;

чрезмерная подкормка;

избыток прямых солнечных лучей;

чувствительность к отдельным веществам в водопроводной воде, в частности фторидам.

Почернение листьев может быть следствием переохлаждения. Tom's Guide отмечает, что спатифилум особенно чувствителен к холодным сквознякам, тогда как горячий воздух от батарей ускоряет высыхание растения.

Как определить, чего не хватает спатифилуму

По внешнему виду листьев и состоянию почвы можно определить вероятную причину проблемы:

Сухие коричневые кончики - недостаточная влажность воздуха, нерегулярный полив или избыток минеральных солей в почве.

Увядшие листья при сухой почве - недостаток воды.

Увядшие листья при влажной почве - возможно повреждение корневой системы из-за чрезмерного полива.

Почернение листьев после проветривания - вероятное переохлаждение.

Постепенное пожелтение одного нижнего листа - может быть естественным процессом старения.

Увядание спатифиллума не всегда означает, что его нужно полить. Если почва остается влажной, дополнительная порция воды может усугубить повреждение корней.

Как правильно ухаживать за спатифиллумом зимой

Переставьте растение подальше от батарей

Как говорится в материале Homes & Gardens, спатифиллум лучше чувствует себя при стабильной температуре примерно 18-27 градусов тепла.

Поставьте горшок в хорошо освещенном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, холодных сквозняков и потоков горячего воздуха.

Если из-за перебоев с отоплением в квартире становится прохладно, уберите растение из холодного подоконника. При проветривании также следите, чтобы листья не контактировали с холодным воздухом.

При чрезмерной сухости воздуха можно воспользоваться увлажнителем. В то же время не нужно компенсировать низкую влажность воздуха более частым поливом.

Измените режим полива

По рекомендациям Gardening Know How, из-за сокращения светового дня и замедления роста спатифиллума может потребоваться меньше воды, чем летом.

Вместо полива по графику проверяйте влажность грунта пальцем. Если верхний слой подсох, полейте растение водой комнатной температуры так, чтобы его избыток утек через дренажные отверстия. Оставшуюся в поддоне воду слейте.

Если кончики листьев продолжают сохнуть, несмотря на правильный полив и достаточную влажность воздуха, попробуйте использовать дистиллированную воду.

Не пытайтесь стимулировать рост удобрениями

В конце осени и зимой спатифиллум может медленнее выпускать новые листья и реже цвести. При отсутствии активного роста подкормку лучше приостановить.

Избыток удобрений способствует накоплению солей в почве, что может повредить корни и повредить кончики листьев.

Восстанавливать регулярную подкормку целесообразно весной, когда растение начнет активно расти.

Что делать, если у спатифиллума загнивают корни

Если листья продолжают увядать, хотя почва остается влажной, необходимо проверить состояние корневой системы.

По информации специалистов Университета Мэриленда, здоровые корни обычно светлые и упругие, тогда как пораженные гнилью становятся темными и мягкими.

В случае обнаружения загнивания:

осторожно достаньте растение из горшка;

удалите поврежденные корни чистыми острыми ножницами;

пересадите растение в свежий рыхлый субстрат для комнатных растений;

используйте чистый горшок с дренажными отверстиями.

Если большая часть корневой системы погибла, спасти спатифиллум может не удаться.

В то же время пересаживать растение только через несколько сухих кончиков листьев не нужно.

Если темные пятна продолжают распространяться даже после изменения условий содержания, причиной может быть грибковое или бактериальное заболевание. В таком случае спатифиллум лучше временно изолировать от других комнатных растений до выяснения причины.

Нужно ли обрезать почерневшие листья спатифиллума

Поврежденные участки листьев уже не восстановят зеленый цвет. Сухие кончики можно осторожно обрезать чистыми ножницами, не затрагивая здоровые ткани.

Специалисты RHS рекомендуют удалять отмершие листья и увядшие соцветия у основания стебля. При обрезке лучше пользоваться перчатками, поскольку сок растения может раздражать кожу.

Также спатифиллум необходимо держать в недоступном для домашних животных месте. По данным ASPCА, растение токсично для кошек и собак из-за содержания нерастворимых оксалатов кальция.

Признаками восстановления спатифиллума станут прекращение появления новых темных пятен, сохранение упругости листьев и появление здоровых молодых листьев.