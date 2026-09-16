Магнітна буря 16 вересня: чи буде сильний геомагнітний шторм і чого чекати найближчими днями

Що прогнозують на 16 вересня

За даними американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 16 вересня очікуються нестійкі та активні геомагнітні умови, а в окремі періоди можливе досягнення рівня G1. Причиною називають одночасний вплив швидкого сонячного вітру від корональної діри та хмари плазми, пов'язаної з недавнім викидом корональної маси.

Індекс Kp використовується для оцінки збурень магнітного поля Землі. За шкалою NOAA, показник Kp 5 відповідає рівню G1, Kp 6 - G2, Kp 7 - G3, а найвищий рівень G5 починається з Kp 9.

Тому називати очікувані 16 вересня явища "потужною магнітною бурею" некоректно. Йдеться передусім про підвищену геомагнітну активність і можливі короткочасні періоди слабкої бурі.

Що буде 17 вересня

За прогнозом, наступного дня геомагнітна активність також може залишатися підвищеною. Зокрема, фахівці очікують, що 17 вересня активність місцями може досягти штормового рівня G1 через можливе прибуття до Землі викиду корональної маси.

При цьому прогнози космічної погоди можуть змінюватися після того, як сонячний матеріал фактично досягає Землі. Саме тому показники Kp та рівень бурі уточнюють у режимі реального часу.

Чи небезпечна буря рівня G1

G1 - це найнижчий рівень за п'ятиступеневою шкалою NOAA. За таких умов можливі незначні коливання в енергосистемах, а також невеликі впливи на роботу супутників. На високих широтах може підвищитися ймовірність появи полярного сяйва.

Тож прогноз на 16 вересня не свідчить про надзвичайно сильну геомагнітну подію. Однак, зверніть увагу, що найближчі дні все ж залишаються періодом підвищеної активності, тому NOAA будуть оновлювати свої прогнози вже найближчим часом.