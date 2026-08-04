Магнітні бурі на початку серпня: які дні стануть випробуванням

Календар магнітних бур: до чого готуватися

Фахівці з дослідження космічної погоди склали детальний прогноз на перші дні місяця. Експерти радять звернути особливу увагу на такі періоди:

1-2 серпня - дні нестабільного геомагнітного фону. Сонячна активність триматиметься на середньому рівні. У цей час метеочутливі люди можуть відчувати легку втому, зниження концентрації уваги та незначну апатію. Більшість людей перенесуть ці дні без суттєвих змін у самопочутті.

4-5 серпня - період підвищеної небезпеки. Землю накриє потужний сонячний шторм. Магнітна активність різко підніметься до рівня сильної бурі. Саме в ці дні очікуються сильні головні болі, запаморочення, відчутна слабкість та різкі стрибки артеріального тиску. Медики радять бути максимально обережними та уникати зайвих навантажень.

6-8 серпня - довгоочікуваний геомагнітний штиль. Сонячна активність піде на спад, і магнітосфера Землі повністю стабілізується. Це найсприятливіші дні для активної роботи, занять спортом, подорожей та тривалих прогулянок на свіжому повітрі.

Хто найбільше страждає від сонячних спалахів

Найтяжче переносять такі періоди люди із серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки та гіпотоніки. Також у зоні ризику опиняються літні люди, вагітні жінки та особи з хронічною втомою.

Лікарі зазначають, що магнітні бурі дуже сильно б'ють по тих, хто перебуває у стані тривалого стресу або регулярно недосипає. У такі дні пацієнти найчастіше скаржаться на виснажливі мігрені, підвищену тривожність, безпричинну дратівливість та порушення серцевого ритму.

Прості кроки для захисту здоров'я

Запобігти сонячним спалахам неможливо, але кожен здатен допомогти своєму тілу легше перенести цей фізіологічний стрес. Головне правило - суворо контролювати артеріальний тиск. Людям із хронічними хворобами варто завжди тримати необхідні ліки під рукою та частіше користуватися тонометром.

Не забувайте пити багато чистої води. Фахівці наполегливо рекомендують на кілька днів повністю відмовитися від міцної кави, енергетиків та алкоголю, замінивши їх заспокійливим трав'яним чаєм.

Напередодні сильних бур намагайтеся лягати спати раніше, щоб організм мав достатньо ресурсу для відновлення. Також варто перенести виснажливі тренування в залі та вирішення складних конфліктних питань на безпечний період геомагнітного штилю.